Ausländer sollen in der Stadt Aarau politische Mitsprache erhalten

Aarau ist die erste Stadt im Kanton Aargau, welche die Möglichkeit zur Mitsprache auf alle Einwohnenden ausweiten will. Andere Schweizer Städte wie Bern und Burgdorf BE kennen bereits eine ähnliche «Ausländermotion».

In der Kantonshauptstadt Aarau sollen Ausländerinnen und Ausländer sowie Jugendliche ihre Anliegen direkt in die Politik einbringen können. Das Parlament will die Möglichkeit schaffen, dass diese Gruppen künftig einen Vorstoss als «Bevölkerungsanliegen» einreichen können. Das Stimmvolk wird über die Regelung entscheiden.

