Symbolbild. Bild: Shutterstock

Minderjährige Prostituierte aus Bordell befreit – Aargauer Puffmutter verhaftet

Mehr «Schweiz»

Die Polizei hat aus einem Bordell im Bezirk Baden AG eine Teenagerin aus Osteuropa befreit. Die 56-jährige Bordellbetreiberin wurde verhaftet. Die Polizei war nach Hinweisen aus der Bevölkerung auf die Minderjährige im Bordell gestossen.

Die Teenagerin werde psychologisch betreut und sei einer spezialisierten Fachstelle übergeben worden, teilte die Oberstaatsanwaltschaft Aargau am Freitag mit. Sie machte auf Anfrage keine Angaben zum Alter der Teenagerin.

Gegen die Bordellbetreiberin sei ein Strafverfahren wegen Förderung der Prostitution von Minderjährigen sowie möglicherweise qualifiziertem Menschenhandel eröffnet worden. Für die 56-Jährige werde Untersuchungshaft beantragt.

Sie steht unter dringendem Tatverdacht, die Teenagerin sexuell ausgebeutet zu haben. In Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden fanden am Mittwoch Hausdurchsuchungen in zwei Aargauer Gemeinden statt.

(yam/sda)