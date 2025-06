Der Bund warnt vor möglichen Unwettern vom Berner Oberland bis an den Bodensee. Bild: Meteoschweiz

Erhebliche Gewittergefahr: Unwetter könnte Lage in Brienz verschärfen

Nach dem Hitzetag am Mittwoch ziehen am Donnerstag mehrere Gewitter über die Schweiz. In diversen Kantonen steigt das Risiko für Unwetter. Der Bund warnt gar vor erheblicher Gefahr. Für Brienz GR könnte ein Gewitter Folgen haben.

Mehr «Schweiz»

In mehreren Regionen kann es am Donnerstag zu heftigen Gewittern kommen, warnen die Schweizer Wetterdienste. Die Warnung gilt von Donnerstag 11 Uhr bis 21 Uhr. Es sind Blitzeinschläge, Starkregen, plötzliche Flutwellen und Hangrutschungen möglich.

Die Niederschlagsprognose von Meteoschweiz am Donnerstagvormittag für 16 Uhr nachmittags. Bild: Meteoschweiz

In einigen Zentralschweizer Gebieten von Uri bis Glarus herrscht schon vor 11 Uhr erhebliche Gewittergefahr. Es muss mit abbrechenden Ästen, umstürzenden Bäumen und Hagelschäden gerechnet werden.

Lage in Brienz

Besonders prekär könnte die Situation in Brienz GR werden. Der Geologe und Leiter des Frühwarndienstes Stefan Schneider sagte kürzlich aus, dass ein Unwetter genüge, um den Berg ins Rutschen zu bringen: «Wenn Gewitter kommen, wird das sofort die Geschwindigkeiten auf diesem Plateau nach oben schnellen lassen.» Derzeit gilt im betroffenen Gebiet Phase rot, das Betreten ist verboten und extrem gefährlich.

Festival in Gefahrenzone

Vorsicht ist auch in St.Gallen geboten. Dort startet am Donnerstag das Openair St.Gallen. Zwar kennt man dort ein «Schlammgallen» und ist entsprechend geübt, verbunden mit Blitzen, Sturmböen und Starkregen kann es jedoch gefährlich werden.

Noch immer zu trocken

Gleichzeitig dürfte der Niederschlag in anderen Regionen willkommen sein. Wegen der andauernden Hitzewelle und dem wenigen Niederschlag in diesen Gebieten herrscht in vielen Kantonen mässige oder erhebliche Waldbrandgefahr.

Bild: bafu

Gerade der Mittwoch hat einige Regionen nochmals richtig ins Schwitzen gebracht. Am heissesten wurde es laut Meteonews mit 34,5 Grad in Visp VS, gefolgt von Bern-Belpmoos mit 34 Grad und Basel-Binningen mit 33,8 Grad. Für absolute Junirekorde hat es aber laut dem Wetterdienst nicht gereicht. Bevor die Hitzewelle sich am Freitag wieder fortsetzt, wird es am Donnerstag mit um die 25 Grad immerhin kurzzeitig etwas kühler, wenn auch immer noch sommerlich. (vro)