Aargauer Politiker wegen Exhibitionismus und sexuellen Handlungen mit Kindern angeklagt

Tatort war das Gebiet um die Aare zwischen Olten SO und Erlinsbach SO, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Ab 2017 seien immer wieder Meldungen über einen Exhibitionisten eingegangen. Nach gezielten Kontrollen und erhöhter Polizei-Präsenz war der Tatverdächtige im Juli 2022 festgenommen worden, wie es hiess.

Zurück auf dem «Highway To Hell»: AC/DC kommen nach Zürich

Die legendäre Hardrock-Band AC/DC wird in diesem Sommer erstmals seit fast acht Jahren wieder auf Tour gehen. Die Australier, die für Rockhymnen wie «Highway To Hell», «Back In Black» oder «Thunderstruck» berühmt sind, kündigten am Montag eine Europa-Tournee von Mai bis August an und bestätigten damit monatelange Spekulationen.