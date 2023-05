Skandal-Zahnarzt in Birr AG: Person positiv auf Hepatitis C getestet – Strafanzeige

Der Kanton Aargau hat im April wegen gravierender Hygienemängel eine Zahnarztpraxis in Birr geschlossen. Den Patientinnen und Patienten, die sich noch nicht testen liessen, wird nun dringend eine Testung auf Hepatitis B und C sowie HIV empfohlen. Ein Fall von Hepatitis C konnte gemäss Mitteilung schon festgestellt werden.

Bild: KEYSTONE

Das Departement Gesundheit und Soziales (DGS) hat Anfang April 2023 eine Zahnarztpraxis in Birr wegen gravierender Hygienemängel geschlossen. Den Patientinnen und Patienten, die sich noch nicht testen liessen, wird dringend eine Testung auf Hepatitis B und C sowie HIV empfohlen.

Die Testkosten von Patientinnen und Patienten, die seit Februar 2022 in der Zahnarztpraxis in Behandlung waren, werden durch das DGS übernommen. In bisher erfolgten Tests konnte ein Fall von Hepatitis C festgestellt werden, wobei Ort und Zeit der Infektion offen sind.

Das Departement Gesundheit und Soziales erhebt wegen mutmasslicher erheblicher Gesundheitsgefährdung von Patientinnen und Patienten Strafanzeige gegen den Zahnarzt und übergibt die Akten der Staatsanwaltschaft zur Prüfung.

Bei einer Kontrolle im April zeigte sich, dass der Zahnarzt bei Behandlungen nicht sterile Instrumente eingesetzt hatte und dadurch für Patientinnen und Patienten ein erhöhtes Infektionsrisiko bestand. Die Schliessung der Praxis erfolgte im Einvernehmen mit dem Zahnarzt. (chmedia/fan)