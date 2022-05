Versuch mit Tempo 30 auf der Bahnhofstrasse in Aarau verzögert sich

Konkret soll die Zahl der Signale und Steuerungen reduziert werden. Auch sollen die Fussgängerstreifen aufgehoben werden. Als Ersatz wird in der Mitte der Bahnhofstrasse ein Mehrzweckstreifen eingerichtet, der mit Pflanzentrögen möbliert ist.

Ein Einsprecher zog den Entscheid jedoch mit einer Beschwerde an den Rechtsdienst des Regierungsrats weiter. «Stand heute gibt es noch keinen neuen Terminplan für den Start des Testlaufs», hält das BVU fest. Zuletzt hatten die Behörden als Starttermin «voraussichtlich Ende Mai» angegeben.

Der Startzeitpunkt des Testlaufs mit Tempo 30 auf der Bahnhofstrasse ist Aarau ist offen. Eine Einspreche gegen den Probelauf ist an den Rechtsdienst des Regierungsrats weitergezogen worden.

Die Wintersperre am Gotthardpass wird am Freitag um 16 Uhr aufgehoben. Dies teilte das Bundesamt für Strassen (Astra) am Dienstag mit. Somit ist die Strasse über den 2108 Meter hohen Pass bereits eine Woche vor Auffahrt wieder befahrbar.