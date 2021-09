So hat deine Gemeinde abgestimmt



Zwei Vorlagen standen am Abstimmungssonntag zur Diskussion: Die «Ehe für alle» wurde deutlich angenommen, die 99-Prozent-Initiative ebenso deutlich abgelehnt. Wie in deiner Gemeinde abgestimmt wurde, siehst du in den Grafiken unten.

«Ehe für alle»

99-Prozent-Initiative

