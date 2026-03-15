wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Afrika

Tauchboot sinkt bei Seychellen: Mehrere Schweizer vermisst

Mehrere Schweizer Touristen werden auf den Seychellen vermisst.
Mehrere Schweizer Touristen werden auf den Seychellen vermisst.Bild: Liveabroad

Tauchboot sinkt bei Seychellen: Mehrere Schweizer vermisst

15.03.2026, 12:5815.03.2026, 13:46

Auf den Seychellen hat sich am Freitag ein Bootsunglück ereignet. Wie das Ministerium für Transport, Häfen und Zivilluftfahrt mitteilte, sank dabei das Tauchschiff Galatea vor der Insel Marie Louise.

Einige Passagiere konnten gerettet werden, meldet das Newsportal Seychelles Nation. Zunächst wurden vier Personen vermisst. Eine Person aus der Schweiz konnte später jedoch mit leichter Unterkühlung am Nachmittag gefunden und ins Spital gebracht werden. Die Person befinde sich in stabilem Zustand, berichtet das Portal.

Schweizer unter den Vermissten

An einer Medienkonferenz am Samstag teilte das Ministerium mit, dass die Suche nach den weiteren Vermissten andauere. Nach aktuellem Stand werden noch zwei Schweizer und eine einheimische Person vermisst. Zehn Passagiere wurden gerettet.

Der Kapitän des Schiffs wurde in Polizeigewahrsam genommen. Dort bleibe er auch, bis alle geretteten Personen auf der Hauptinsel Mahé eingetroffen sind. Dann würden weitere Ermittlungsschritte eingeleitet, erklärte der Polizeichef an der Medienkonferenz.

Erschwerte Rettungsarbeiten

Die Rettung gestaltete sich schwierig, weil Marie Louise Island rund 250 Kilometer südwestlich der Hauptinsel Mahé liegt – mitten in der abgelegenen Inselgruppe der Äusseren Seychellen. Das Gebiet gilt unter Tauchenden als besonders reizvoll wegen seiner unberührten Korallenriffe und der artenreichen Meereswelt. (val)

Marie Louise Island liegt rund 250 Kilometer südwestlich der Hauptinsel.

Update folgt...

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Erdspalt bedroht Dorf im Wallis
1 / 4
Erdspalt bedroht Dorf im Wallis

Ein riesiger Erdspalt bedroht ein Dorf im Wallis.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So kreativ transportieren Leute in New York ihre Hunde in der U-Bahn
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Schweizer Hilfe für einen SS-General
Im März 1945 verhandelte Karl Wolff mit den Alliierten in Ascona über eine Kapitulation der Deutschen in Norditalien. Nach dem Krieg erhielt der SS-General Hilfe aus der Schweiz und den USA, um nicht als Kriegsverbrecher verurteilt zu werden.
Anfang August 1947 schrieb der Schweizer Pädagoge Max Husmann dem amerikanischen Chefankläger, General Telford Taylor, einen langen Brief nach Nürnberg. Dort liefen seit 1945 die Prozesse gegen die Verantwortlichen des Dritten Reichs. Husmann verlangte vom Amerikaner, auf eine Anklage gegen Karl Wolff zu verzichten: «Wenn wir aber General Wolff und seinen Mitkämpfern das Versprechen einer loyalen Behandlung und einer eventuellen Mitarbeit im neuen Deutschland machten, und wenn Wolff sein Versprechen unter Einsatz seines Lebens hielt, so haben wir alle heute kein Recht, unser Versprechen nicht zu halten mit der Begründung, er sei ein SS.-General und die ganze SS.-Organisation sei als Verbrecher-Institution verurteilt worden.»
Zur Story