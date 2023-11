AKW-Bauverbot aufheben – notwendige Unterschriften für Stopp-Blackout-Initiative sind da

Mehr «Schweiz»

Die Stopp-Blackout-Initiative des Schweizer Energieclubs hat bereits 120'000 Unterschriften. Damit hat sie die Hürde der notwendigen 100'000 Unterschriften geschafft. Die Initiative zielt darauf auf, das Bauverbot für Atomkraftwerke in der Schweiz aufzuheben.

Der Energieclub sei nun daran, die gesammelten Unterschriften zu bescheinigen, schrieb dessen Präsidentin und Solothurner SVP-Politikerin Vanessa Meury auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA und bestätigte damit einen Bericht der «Sonntagszeitung».

Lanciert wurde die Initiative von bürgerlichen Kreisen mit dem Ziel, wieder Atomkraftwerke in der Schweiz bauen zu können. Ohne Strom stünden Gesellschaft und Wirtschaft still, schrieb das Komitee bei der Lancierung im August 2022. Und: «Die Schweiz muss jetzt dringend für eine sichere, eigenständige, umwelt- und klimaschonende Stromversorgung sorgen.»

Dazu soll unter anderem in der Verfassung festgeschrieben werden, dass «alle klimaschonenden Arten der Stromerzeugung zulässig» seien. Damit wäre der Bau von neuen Atomkraftwerken in der Schweiz wieder möglich. Dass dies derzeit verboten ist, kritisiert das Komitee als «unsinniges Technologie-Verbot». Die umwelt- und klimafreundliche Kombination von Wasserkraft und Kernkraft gebe man ohne Not auf. (sda)