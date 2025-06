Bundesrat lanciert eigene Informations-App

Bundesrat und Bundesverwaltung stellen heute eine Vielzahl an Informationen zur Verfügung. Dieses Informationsangebot ist auf verschiedene Kanäle und Webseiten verteilt. Die geplante Informations-App soll als zentrale Anlaufstelle für die offiziellen Informationen von Bundesrat und Bundesverwaltung dienen und die heutigen Informationen einfach, personalisiert und gebündelt auf dem Smartphone zugänglich machen.

Die App solle die Chancen der digitalen Kommunikation gezielt nutzen , teilte die Landesregierung am Mittwoch mit. Die Bundeskanzlei werde nun die Realisierungsphase einleiten.

Nach massivem Cyberangriff auf Adecco: Junge Hacker und Betrüger vor Gericht

An der Spitze des kriminellen Netzwerks stand ein jugendliches «Computergenie». Vorläufige Bilanz: Es soll mehr als 72'000 Opfer geben, darunter viele Arbeitnehmer, aber auch Banken und Versicherungen.

In Lyon, der drittgrössten Stadt Frankreich, hat am Montag ein aussergewöhnlicher Prozess begonnen: 14 junge Hacker und Betrüger stehen wegen eines massiven Datenlecks beim Stellenvermittler Adecco und zahlreicher Online-Betrügereien vor Gericht. Mehr als 72'000 Menschen und zahlreiche Institutionen wurden zum Opfer, der Schaden geht in die Millionen.