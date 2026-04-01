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Valaisanne-Bierdosen von Coop schäumen übermässig: Das ist der Grund

Valaisanne Bier Schaum
Wer nicht schnell genug reagierte, riskierte einen nassen Boden.Bild: watson

Valaisanne-Bier schäumt übermässig – das ist der Grund

In den vergangenen Monaten kam es mehrfach vor, dass Dosenbiere von Valaisanne übermässig schäumten, sobald sie geöffnet wurden. Dafür gibt es eine Erklärung.
01.04.2026, 20:3601.04.2026, 20:36
Vroni Fehlmann
Vroni Fehlmann

Regelmässige Trinkerinnen und Trinker von Valaisanne-Lager-Bier mussten in den vergangenen Monaten öfter zum Putzlappen greifen. Sobald sie eine Dose öffneten, konnte es passieren, dass sich plötzlich unüblich viel Schaum bildete und das Bier überlief. Und das, obwohl es lange Zeit ruhig lagerte. Auch jetzt kommt das hin und wieder vor.

Valaisanne Bier Schaum
Beim Öffnen von Valaisanne-Dosen kam es in den letzten Monaten immer wieder zu einer «Überschäumung».Bild: watson

Was ist da los? Liegt ein Produktionsfehler vor? «Bier ist ein Naturprodukt mit Rohstoffen, die je nach Witterungsverhältnissen leichte Unterschiede aufweisen können. So kann es in Einzelfällen vorkommen, dass Valaisanne Dosenbiere beim Öffnen stärker schäumen», heisst es bei der Walliser Brauerei auf Anfrage von watson.

Das liege an sehr feinen, natürlich vorkommenden Partikeln im Bier, an denen sich die Kohlensäure schneller löse. «Dieses Verhalten kann insbesondere bei gut gekühlten Dosen auftreten, die längere Zeit liegend gelagert wurden.»

Ebenfalls einen Einfluss auf die Substanzen aus den Braumalzen hätten der Anbau und die Erntebedingungen der vermälzten Gerstensorten und die Verarbeitungskriterien in Mälzerei und Brauerei, heisst es weiter.

Massnahmen zeigen Wirkung

Dessen sind sich die Profis bewusst: «Das Phänomen des spontanen Überschäumens wurde in der Brauwirtschaft und auch bei uns immer wieder umfassend analysiert. Beim Auftreten einer Häufung werden sofort verschiedene Massnahmen umgesetzt, um solche Partikel weiter zu reduzieren.»

Solche wurden offensichtlich auch im aktuellen Fall ergriffen. Die Qualitätskontrollen würden zeigen, dass sie wirken und sich das Überschäumen verbessert hat, heisst es seitens der Brauerei. Dennoch solltest du die Bierdose mit gebotener Vorsicht öffnen: «Die letzte uns vorliegende Meldung zur Überschäumung bezieht sich auf eine Produktionscharge von Oktober 2025 – es ist natürlich gut möglich, dass Biere aus dieser Produktion noch im Umlauf sind.»

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59 Kommentare
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ursus3000
01.04.2026 21:32registriert Juni 2015
Pro Tipp; Sofort einen Schluck nehmen wenn es geöffnet wird. Für etwas öffnet man ja ein Bier
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Muoten-Roshi
01.04.2026 22:28registriert Mai 2022
Ich werde erst nervös wenn ein Bier NICHT schäumt. 🍻
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Doppellottotreffer
02.04.2026 06:14registriert September 2021
Es ist für alle angenehmer wenn das Bier übermässig schäumt und nicht ich!
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