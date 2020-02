Die bunte Seite siegt – und verdankt den Gewinn womöglich den Frauen

Ohne die Fehler der Initianten hätte es die Wohnbau-Vorlage (wohl) geschafft

Die Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» ist trotz des populären Themas gescheitert. Die Initianten tragen daran eine Mitschuld. Nun müssen die Anstrengungen auf kommunaler Ebene verstärkt werden.

Lange sah es positiv aus für die Volksinitiative des Mieterinnen- und Mieterverbandes, die den gemeinnützigen Wohnungsbau fördern will. In den Umfragen schnitt sie gut ab, denn das Thema beschäftigt viele im Land. Trotzdem wurde sie am Ende abgelehnt. Man könnte es sich einfach machen und auf den typischen Verlauf von Volksinitiativen vorab aus der linken Ecke verweisen.

Dennoch hat man das Gefühl, dieses Nein hätte sich vermeiden lassen. Denn das Thema geht uns alle an. Man kann «nicht nicht …