wechselnd bewölkt-10°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesundheit

PFAS: Ewigkeitschemikalie nimmt in Schweizer Gewässern stark zu

Ewigkeitschemikalie nimmt in Schweizer Gewässern stark zu

06.01.2026, 10:5706.01.2026, 10:58

Die Belastung von Schweizer Gewässern mit einer «Ewigkeitschemikalie» ist in den letzten 25 Jahren massiv angestiegen. Eine neue Studie zeigt, dass sich die Konzentrationen von Trifluoracetat (TFA) seit Mitte der 90er-Jahre vervier- bis versechsfacht hat.

Der Kloentalersee am fruehen Morgen, am Samstag, 9. August 2025, in Glarus. An schoenen Sommerwochenenden wird der See stark von Touristen beansprucht und der Verkehr zum Problem. An der Landsgemeinde ...
Was das für Mensch und Umwelt bedeutet, ist laut der Empa dabei noch nicht abschliessend geklärt. (Symbolbild)Bild: keystone

Für die kommenden Jahre erwarten Forschende der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa), des Bundesamts für Umwelt (Bafu) und der Universität Bern einen weiteren Anstieg. Das teilte die Empa am Dienstag mit.

Was das für Mensch und Umwelt bedeutet, ist laut der Empa dabei noch nicht abschliessend geklärt. Zwar sind die gesundheitlichen Auswirkungen von TFA bisher kaum erforscht, einzelne Studien deuten jedoch auf mögliche langfristige toxische Effekte hin.

Angesichts des Anstiegs dieser Chemikalie mahnen die Forschenden zu Vorsicht. «Wir sollten daher nach dem Vorsorgeprinzip handeln und den Einsatz der Vorläuferstoffe so gut es geht einschränken», liess sich der Empa-Forscher Stefan Reimann in der Mitteilung zitieren.

Wie der Stoff im Wasser landet

Um dem Ursprung der Belastung auf die Spur zu kommen, kombinierten die Forschenden jahrelange Messungen mit einem aufwendigen Computermodell.

Noch ist nicht bekannt, ob auch Fische im Hallwilersee zu hohe PFAS-Werte aufweisen.
Beim Abbau bestimmter Pflanzenschutzmittel entsteht ebenfalls TFA, das in Gewässer gerät. (Symbolbild)Bild: Dominik Wunderli

Als zentralen Treiber des Anstiegs identifizierten sie den wachsenden Einsatz sogenannter Hydrofluorolefine (HFO). Diese Gase werden als Kühl- und Treibmittel eingesetzt und gelten eigentlich als klimafreundlicher Ersatz für Hydrofluorkohlenwasserstoffe (HFKW). Doch der vermeintliche Fortschritt hat eine Kehrseite: HFO zerfallen in der Atmosphäre rasch – und bilden dabei unter anderem TFA.

Neben der Luft gibt es einen zweiten Eintragspfad: den Boden. Beim Abbau bestimmter Pflanzenschutzmittel entsteht ebenfalls TFA, das direkt in Gewässer ausgewaschen wird.

TFA ist das kleinste Molekül aus der Gruppe der per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS), die auch als «Ewigkeitschemikalien» bezeichnet werden. Diese sind in der Umwelt nur sehr schwer abbaubar. (sda)

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der Baikal-See ist der klarste See der Welt – und wenn er gefroren ist, machen wir alle so 😱
1 / 26
Der Baikal-See ist der klarste See der Welt – und wenn er gefroren ist, machen wir alle so 😱
Der Baikalsee in Sibirien ist mit 1642 Metern der tiefste See der Welt und ... (Bild: Shutterstock)
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Seehund flüchtet vor Orcas auf ein Boot
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Gemeinden im Wallis sind mit Brandschutzkontrollen «überfordert»
Im Kanton Wallis seien viele Gemeinden mit ihren Brandschutzkontrollen überfordert, haben ein Brandschutzexperte und die Zermatter Gemeindepräsidentin gegenüber «SRF» gesagt. Nach der Katastrophe von Crans-Montana wolle man die Bestimmungen für den Brandschutz nochmals neu anschauen.
Zur Story