Es ist ein historischer Tag in Appenzell: Angela Koller wird Frau Landammann. Bild: keystone

Appenzell wählt erstmals eine Frau Landammann

An der Landsgemeinde in Appenzell ist es am Sonntag zu einer Premiere gekommen. Mit Angela Koller (Mitte) haben die Stimmberechtigten zum ersten Mal eine Frau in das Innerrhoder Landammann-Amt gewählt.

Angela Koller setzte sich gegen drei Konkurrenten durch. Während bei zwei Kandidierenden deutlich weniger Personen ihre Hände im Landsgemeinde-Ring erhoben, wurde es zwischen Koller und dem Kandidaten des bedeutenden Kantonalen Gewerbeverbandes Appenzell Innerrhoden (KGVAI) knapper. Letztlich war Koller aber auch gegen Pius Federer im Vorteil.

Die neue Frau Landammann gehört der einflussreichen Arbeitnehmendenvereinigung Appenzell (AVA) an. Sie politisierte mehrere Jahre im Kantonsparlament. Angela Koller folgt im Amt auf Roland Inauen (AVA, parteilos), der sich nach zwölf Jahren aus der Innerrhoder Regierung (Standeskommission) zurückzog. Die 41-jährige Koller wird zunächst das Amt des stillstehenden Landammanns übernehmen.

Bundesrat Beat Jans beglückwünscht Angela Koller Bild: keystone

Als regierender Landammann wurde das bisherige Standeskommissions-Mitglied Roland Dähler (parteilos, Volkswirtschaftsdepartement) gewählt. Die beiden Innerrhoder Landammänner wechseln sich im Zweijahresturnus als regierender Landammann und als stillstehender Landammann ab.

Bisherige schaffen Wiederwahl problemlos

Mit dem 53-jährigen Hans Dörig wurde am Sonntag ein weiteres Mitglied der AVA neu in die siebenköpfige Standeskommission gewählt. Auch er setzte sich unter anderem gegen einen Kandidaten des kantonalen Gewerbeverbandes durch.

Dörig übernimmt das Amt des Bauherren, wie der Vorsteher des Bau- und Umweltdepartements in Appenzell Innerrhoden genannt wird. Der bisherige Bauherr, Ruedi Ulmann (Mitte), hatte im Februar seinen Rücktritt auf die Landsgemeinde hin angekündigt. Er war seit 2017 im Amt.

Frau Statthalter Monika Rüegg Bless (AVA und Mitte), welche dem Gesundheits- und Sozialdepartement vorsteht, sowie Säckelmeister Ruedi Eberle (SVP, Finanzdepartement) wurden im Amt bestätigt. Auch Landesfähnrich Jakob Signer (parteilos, Justiz-, Polizei- und Militärdepartement) und Landeshauptmann Stefan Müller (Mitte, Land- und Forstwirtschaftsdepartement) schafften die Wiederwahl problemlos.

Beat Jans als Ehrengast

Zusammen mit seiner Ehefrau Tracy beobachtete SP-Bundesrat Beat Jans die Landsgemeinde von der Ehrentribüne aus. «Im ‹Ring› ist Demokratie unmittelbar und konkret – Diskussionen dürfen in der Sache hart sein, aber nie unversöhnlich», schrieb der Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements auf der Plattform X über die Landsgemeinde.

Neben dem Ehepaar Jans besuchten auch mehrere Mitglieder der Aargauer Regierung sowie Ständeratspräsident Andrea Caroni (FDP, Appenzell Ausserrhoden) die Landsgemeinde. Immer mit dabei sind auch Ehrengäste vom Militär.

Die beiden Sachgeschäfte an der diesjährigen Landsgemeinde waren unbestritten und kamen problemlos durch. Eines davon war die Teilrevision des Baugesetzes. Ziel der Revision ist es, dass Bauverfahren und Bewilligungsprozesse vereinfacht werden. (hkl/sda)