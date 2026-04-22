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Ricola und Protein Bar: Diese Produkte sind neu im Armeeproviant

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Eine kleine Auswahl an Produkten aus dem Armeeproviant.Bild: VBS

Kult-Bonbons und Protein-Booster: Diese Produkte sind neu im Armeeproviant

Die Schweizer Armee testet während zweier Jahre Ricola-Bonbons im Armeeproviant. Sie seien auf Wunsch der Soldaten aufgenommen worden. Auch andere Produkte werden neu ins Sortiment aufgenommen.
22.04.2026, 10:0922.04.2026, 10:09

Insgesamt 110 Produkte umfasst der Schweizer Armeeproviant – 90 davon sind Lebensmittel. Der Proviant soll die «Durchhaltefähigkeit der Schweizer Armee in ausserordentlichen Lagen» garantieren, wie es beim Verteidigungsdepartement heisst. Er besteht aus «grösstenteils handelsüblichen» Lebensmitteln, die mindestens sechs Monate ohne Kühlung haltbar sind.

Neue Produkte für den Armeeproviant

Seit Dezember ist nun ein neues Produkt testweise im Proviant enthalten. Die Soldaten werden mit Ricola-Kräuterbonbons ausgestattet. Sie werden in Miniportionen à zwei Stück abgegeben. Pro Päckli fallen 10 Rappen an.

Der Test wurde auf Wunsch der Soldaten lanciert, wie Armeesprecher Stefan Hofer gegenüber dem Blick sagt: «Seitens Truppe wurde eine entsprechende Nachfrage festgestellt.» Zwei Jahre lang würden die Bonbons nun getestet. «Diese Kräuterbonbons – ein Schweizer Produkt – sind auch eine Abwechslung zum vorhandenen Kaugummi oder Traubenzucker», sagt Hofer.

Die Liste an Lebensmitteln im Armeeproviant wird regelmässig überprüft. Neu im Sortiment sind auch 6-Millimeter-Bandnudeln, wie das VBS mitteilt. Seit drei Jahren waren sie nicht mehr erhältlich. Auch Basmati-Reis wird neu aufgeführt. Im letzten Quartal 2026 sollen dann auch der Protein-Riegel High Protein Bar Chocolate&Raspberry und der Energie-Riegel Energy Bar Double Chocolate wieder erhältlich sein.

Von Backmischung bis Veggie-Hack

Einige Produkte in der Proviantliste haben längst Kultstatus erreicht – etwa die Armeeschokolade oder die Biscuits. Doch die Liste enthält noch viel mehr. Zum Beispiel vier verschiedene Teesorten, eine Kuchenbackmischung, drei Müesli-Sorten, Veggie-Hack, Tofu, Müscheli tricolore, Ananasscheiben, Stalden-Schoko-Dessertcreme, Bretzeli oder Leckerli.

Zu den Non-Food-Produkten zählen beispielsweise Alufolie, Servietten, Besteck, Isolierbecher oder Teller, aber auch Tischtuchrollen und Etiketten.

Die Armee rät ihren Angehörigen, pro Tag durchschnittlich 4000 Kalorien zu sich zu nehmen, 1800 bis 2400 davon in Form von Kohlenhydraten und 600 bis 1000 in Form von Proteinen. Hinzu kommen mindestens zwei Liter ungesüsste Flüssigkeit. Auch Vitamine sind wichtig. Die Armee empfiehlt hier täglich «zwei Portionen farbenfrohe Früchte und drei Portionen Gemüse», wobei eine Portion 120 Gramm wiegt. (vro)

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