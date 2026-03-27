Die rechteckige Schweizerflagge auf dem Oberarm des Armeechefs sorgte für Diskussionen. Bild: keystone

Dieses Schweizerkreuz am Arm des Armee-Chefs gibt zu reden – das steckt dahinter

Beim Auftritt von Armee-Chef Benedikt Roos sorgte ein Badge mit dem Schweizerkreuz für Aufsehen. Das sagt die Armee dazu – und so ist die rechtliche Lage.

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Am Donnerstag lud der neue Armeechef Medienschaffende nach Thun ein. Dort sprach er unter anderem über die Armee-Pistole, welche gemäss einer watson-Recherche schlecht in Tests abschnitt. Zu reden gaben aber nicht nur Roos' Äusserungen, sondern auch dessen Outfit.

So stach vielen ein Abzeichen ins Auge, das der Militärchef auf seinem linken Oberarm trug: ein weisses Kreuz auf rotem Grund, was als Schweizer Armeeangehöriger wenig erstaunte. Überraschend war für viele aber die Form: ein Rechteck statt eines Quadrats, wie etwa ein watson-User feststellte. Auch auf der Plattform Reddit wurde die ungewohnte Form rege diskutiert.

Benedikt Roos mit dem diskutierten Abzeichen. Bild: keystone

Grund für das Rätselraten ist ein Abschnitt im Schweizer Waffenschutzgesetz. Denn in diesem ist in Artikel 3, Absatz 1 festgehalten:

«Die Schweizerfahne zeigt ein Schweizerkreuz in einem quadratischen Feld.»

Diese Regel macht die Schweizerfahne weltweit fast zu einem Unikum. Neben der Schweiz hat einzig der Vatikan eine quadratische Flagge. Wie kommt es also, dass ausgerechnet beim Schweizer Militär-Chef eine rechteckige Flagge aufgenäht ist?

Wie ein Sprecher der Gruppe Verteidigung im VBS gegenüber watson sagt, handelt es sich hierbei um einen offiziellen Badge in der Schweizer Armee. Und er erklärt: «Der Chef der Armee trägt diesen, um seine Verbundenheit zum Auftrag der Landesverteidigung symbolisch zu verdeutlichen.»

Rechteckig sei dieses Abzeichen, um es vom offiziellen Hoheitszeichen auf der Uniform zu unterscheiden. Auch bei diesem handelt es sich um ein Schweizerkreuz. Dieses ist aber klassisch quadratisch gehalten. Roos trug auch dieses bei seinem Auftritt an seiner Uniform, leicht oberhalb des diskutierten Badges.

Das offizielle Hoheitszeichen über dem rechteckigen Abzeichen von Roos. Bild: keystone

Weiter steht die rechteckige Darstellung auch nicht mit dem Wappenschutzrecht im Widerspruch. Dieses enthält Vorbehalte zugunsten des Militärgesetzes, des Luftfahrtgesetzes oder des Seeschifffahrtsgesetzes.

In diesen Bereichen gelten eigene Regelungen, die Abweichungen von der eigentlich festgelegten Form der Schweizerfahne zulassen. Ein prominentes Beispiel sind hierfür etwa Hochseeschiffe, auf welchen grundsätzlich eine nichtquadratische Fahne weht. Und auch die Armee darf die Schweizerfahne deshalb ohne Gesetzesverstoss in anderen Formen tragen. (dab)