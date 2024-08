Kommission sieht grossen Handlungsbedarf bei der Sicherheitspolitik

Die vor einem Jahr vom Verteidigungsdepartement (VBS) eingesetzte Kommission hat am Donnerstag ihren 68-seitigen Schlussbericht veröffentlicht. Die Kommission gibt darin über hundert Empfehlungen zu sieben Bereichen ab, wie eine zukunftsgerichtete Sicherheitspolitik ausgestaltet werden könnte.

Die Genfer Familie Brunschwig, Inhaberin der Modehäuser Bongénie in der Westschweiz und Grieder in der Deutschschweiz, stellt die Marke Grieder ein. Das traditionelle «Grieder-Haus» am Zürcher Paradeplatz schliesst, dafür eröffnet Anfang Dezember ein paar Reihen weiter ein neues Bongénie-Haus.