Videoüberwachung bei der Armee weist Sicherheitslücken auf

Bei der IT-Sicherheit der Videoüberwachung soll mit dem Projekt «CCTV V» unter der Federführung der Logistikbasis der Armee (LBA) bis Ende 2026 an rund 30 Standorten der LBA eine einheitliche Überwachungslösung umgesetzt werden, heisst es in der Stellungnahme der Armee zum Bericht. Ältere, analoge Videoüberwachungssysteme würden durch digitale Elemente ersetzt. Weitere Standorte sollen später an das vereinheitlichte Überwachungssystem angeschlossen werden können.

Die Interne Revision des VBS sieht deshalb Handlungsbedarf bei der Armee und gibt Empfehlungen ab, die bis Ende dieses Jahres umgesetzt werden sollen. So sollen für jeden einzelnen Standort die Verantwortlichkeiten im Bereich Datenschutz geklärt und minimale Anforderungen an die IT-Sicherheit eingehalten werden. Ein Inventar aller Videoüberwachungsanlagen soll erstellt werden, damit die Umsetzung der Sicherheitsstandards periodisch überprüft werden kann.

Der Bericht stellt auch fest, dass die Überwachungsmittel nicht an allen Standorten regelmässig auf Schwachstellen, zum Beispiel Cybersicherheit, überprüft werden und auch wichtige Updates teils gefehlt hätten. So seien sie vor Hackern ungenügend geschützt.

Die Stichprobenprüfung der Videokameras unter anderem bei Waffenplätzen, Logistikzentren und Verwaltungsgebäuden der Armee durch die Interne Revision habe ergeben, dass IT-Sicherheitsdokumente mehrheitlich nicht oder nur in ungenügend dokumentiertem Umfang vorliegen, heisst es in dem Bericht. Auch der Datenschutz des Bildmaterials wird bemängelt.

