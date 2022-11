Verschwundener Sprengstoff in Aarau: Hat die Armee falsch gezählt?

Trotz immensem Aufwand hält die Militärjustiz nach sechs Jahren nicht mehr als Vermutungen in der Hand. Trotzdem: «Die damaligen Verdachtsmomente haben den Ermittlungsaufwand gerechtfertigt – auch wenn am Schluss der Verdacht nicht erhärtet werden konnte», sagte Menzi.

Sechs Jahre später hat sie die Untersuchungen abgeschlossen. Ihr Fazit: «Am Anfang der Ermittlungen stand eine Straftat im Fokus. Jetzt spricht mehr für die Hypothese, dass es einen Fehler in der Buchhaltung oder ein Versehen beim Zählen gab.» Das sagte Florian Menzi, Sprecher der Militärjustiz, am Freitagabend im SRF «Regionaljournal Aargau/Solothurn». Dass ein Fehler passiert ist, kann die Militärjustiz aber nicht beweisen. «Es ist nur eine Hypothese, für die am Schluss aber mehr spricht als für diejenige eines Kriminalverhaltens.»

Jositsch und Co. treiben SP-Pult in die Enge – bis eine «hässige» Sozialarbeiterin hilft

So denken Schweizer über Ticketsteuern – und so viel würden sie für grüne Flüge bezahlen

Die mehreren Kilogramm Sprengstoff, die 2016 in der Kaserne Aarau verschwunden sind, bleiben unauffindbar. In ihrem Schlussbericht vermutet die Militärjustiz, dass falsch gezählt worden ist.

Bei einer Kontrolle von Munitionskisten in der Rekrutenschule in Aarau fehlten mehrere Kilogramm Sprengmittel. Nun vermutet die Militärjustiz, die Armee habe falsch gezählt.

Bei einer Kontrolle von Munitionskisten in der Rekrutenschule in Aarau fehlten mehrere Kilogramm Sprengmittel. Nun vermutet die Militärjustiz, die Armee habe falsch gezählt. bild: keystone

Gegen den Willen der Partei-Leitung: SP-Ständerat Daniel Jositsch will in den Bundesrat

So reagiert man in Russland auf den Cherson-Rückzug: Schlecht

Grossflächige Verbrennungen: Mann fällt in St. Gallen in flüssiges Aluminium

Ein 25-jähriger Elektriker ist am Mittwochabend in einem Betrieb in der Stadt St. Gallen in flüssiges Aluminium gefallen. Er musste mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen werden.