Zehn Kilometer Stau vor dem Gotthard Richtung Norden

Der Rückreiseverkehr in Richtung Norden hat am Donnerstag zu einem langen Stau vor dem Gotthardtunnel auf der A2 geführt. Vor dem Gotthard-Südportal in Airolo TI stauten sich die Fahrzeuge am frühen Abend auf einer Länge von zehn Kilometern.

Der Zeitverlust betrug bis zu 1 Stunde und 50 Minuten, wie der Verkehrsdienst Viasuisse mitteilte.

Zwar war auch in der Gegenrichtung Geduld gefragt. Mit einer Länge von rund drei Kilometern hielt sich der Stau in Richtung Süden vor dem Tunnelportal in Göschenen UR allerdings zunächst in Grenzen.

Auch im Verlauf des Wochenendes rechne man mit Stau, sagte Chico Koch von Viasuisse auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Betroffen sein dürfte hauptsächlich der Verkehr Richtung Norden. Denn für viele Menschen ende am Dienstag nach dem verlängerten 1.-August-Wochenende die Ferienzeit. (sda)