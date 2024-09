Der 58-Jährige war an einem Donnerstag im März 2023 um 9.35 Uhr mit seinem BMW auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich gefahren. Bei Kölliken folgte er auf dem Überholstreifen über eine Distanz von 2400 Meter bei einer Geschwindigkeit von 110 bis 120 km/h dem vorausfahrenden Fahrzeug mit einem ungenügenden Abstand von acht bis zwölf Metern.

Der Autofahrer hatte das Urteil des Bezirksgerichts Zofingen an das Obergericht weitergezogen. Er wollte mit zahlreichen juristischen Spitzfindigkeiten einen Freispruch erreichen. So gebe es keinen relevanten Beweis für den behaupteten Unterabstand.

Dies geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Urteil hervor. Die Geldstrafe von 50 Tagessätzen liegt gemäss Obergericht am unteren Ende des Strafrahmens von bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe.

15-Jährige wird in Oberwil ZG ausgeraubt – Täter verletzen Polizisten und entkommen

Unbekannte haben in Oberwil bei Zug eine 15-Jährige an ihrem Wohnort überfallen und gefesselt. Auf der Flucht fuhren sie einen Polizisten an. Trotz Grossfahndung konnten die Täter entkommen.

In Oberwil bei Zug ist am Montagnachmittag um 16.30 Uhr eine Jugendliche in ihrer Wohnung an der Artherstrasse gefesselt und ausgeraubt worden. Dies teilt die Zuger Polizei mit. Die unbekannte Täterschaft - mutmasslich zwei Männer - haben im Anschluss einen Tresor entwendet und diesen in einen Lieferwagen, der sich vor der Liegenschaft befand, getragen.