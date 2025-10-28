sonnig14°
DE | FR
burger
Schweiz
Auto

Digitaler Führerausweis: Nationalratskommission verabschiedet Motion

Nationalratskommission spricht sich für digitale Führerausweise aus

28.10.2025, 16:3528.10.2025, 16:35

Fahrzeuglenkende sollen künftig keinen physischen Führerschein mehr mitführen müssen. Dieser Meinung ist die zuständige Nationalratskommission. Sie plädiert für die Digitalisierung der Führer- und Fahrzeugausweise.

Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrats (KVF-N) hat eine entsprechende Motion verabschiedet, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Der Bundesrat kann nun zum Vorschlag Stellung nehmen, danach ist die grosse Kammer am Zug.

Keine «Papierpflicht» mehr

Stimmt das Parlament der Motion zu, muss der Bundesrat Gesetzesanpassungen vorlegen. Konkret sollen digitale Führerscheine und Fahrzeugausweise als gleichwertige elektronische Nachweise anerkannt werden und bei Kontrollen digital vorgewiesen werden können.

Die Pflicht zum Mitführen physischer Dokumente soll entsprechend aufgehoben werden. Die physische «Papierpflicht» sei ein veraltetes Konzept, heisst es in der schriftlichen Begründung der Motion. Kontrollen würden dadurch auch effizienter. Digitale Ausweise könnten mit E-Government-Diensten verknüpft werden, was Prozesse für Bürgerinnen und Bürger sowie Behörden erheblich vereinfache. (sda)

Das könnte dich auch interessieren:

So geht es mit der E-ID weiter – und ab wann du sie benutzen kannst
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
E-ID Ausblick
1 / 4
E-ID Ausblick

Die E-ID kommt frühestens im Sommer 2026.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Erste Fahrausweise für Frauen in Saudi-Arabien
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Die Wetterpropheten haben geschmöckt: Das sind ihre Prognosen für den Winter
2
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
3
Mit dieser Putin-Methode könnte sich Trump eine dritte Amtszeit sichern
4
«Du bist eh nur zum Bumsen hier»: Eine Rekrutin erzählt, was sie in der Armee erlebt hat
5
Schweizer Töfffahrer Dettwiler nach schwerem Unfall weiter in kritischem Zustand
Meistkommentiert
1
Neue EU-Verträge: 570'000 Personen würden nach 5 Jahren Recht auf Daueraufenthalt erhalten
2
Ukraine entscheidet sich gegen US-Kampfjets – und für den schwedischen Gripen
3
USA planen totale Überwachung von Social Media – das solltest du wissen
4
Nachtarbeit, 6 Tage, 12 Stunden am Tag: So verdient ein Bäcker sein tägliches Brot
5
«Was ist schlimmer: Kein Sex oder schlechter Sex?»
Meistgeteilt
1
EU soll Ukraine noch mehrere Jahre finanzieren +++ Ex-Chef von Ukrenergo festgenommen
2
Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
3
Hamas kündigt Übergabe weiterer Leiche an ++ Militante im Westjordanland getötet
4
Trump kokettiert mit dritter Amstzeit +++ Drei Tote bei US-Angriff auf Drogen-Boot
5
Belinda Bencic siegt weiterhin +++ MLB-Finalspiel endet erst nach 6:39 Stunden
Italien führt die Skihelm-Pflicht ein – so sieht es in der Schweiz aus
Ab November gilt auf italienischen Skipisten eine allgemeine Helmpflicht. Alle Wintersportlerinnen und Wintersportler sind somit verpflichtet, einen Helm zu tragen, egal ob Skifahrer, Snowboarder oder Schlittenfahrer.
Zur Story