Die E-ID kann auch für Unterschriftensammlungen oder Alterskontrollen benutzt werden.

So geht es mit der E-ID weiter – und ab wann du sie benutzen kannst

Der Entscheid war knapp, doch die E-ID hat grünes Licht bekommen. Wann sie kommt und wo sie genutzt werden kann.

Hauchdünn stimmte das Schweizer Stimmvolk am Sonntag für das E-ID-Gesetz. Damit kann die digitale Identitätskarte umgesetzt werden. So geht es jetzt weiter.

Zeitplan

Schon vor der Abstimmung hatte der Bund bekannt gegeben, die E-ID im Falle einer Annahme des Volkes bereits 2026 einführen zu wollen. Das dürfte allerdings frühestens im Sommer passieren.

Hier kannst du die E-ID verwenden

Die digitale Identitätskarte soll den Alltag vereinfachen. So kann man mit ihr künftig etwa ein Bankkonto eröffnen oder ein Handyabo abschliessen. Auch den Fahrausweis kannst du künftig auf dem Handy abrufen – seit 2024 läuft dafür ein Pilotprojekt.

Im Ausgang kann die E-ID die Alterskontrolle erleichtern, indem du vor dem Club einen QR-Code vorweist. In Onlineshops kannst du mit der E-ID zudem Alkohol bestellen.

Weiter können Unterschriftensammlungen dank der E-ID bald auch digital stattfinden. Ausserdem werden dir Behördengänge erspart, weil du damit beispielsweise einen Strafregisterauszug bestellen oder ein Unternehmen gründen kannst.

So funktioniert die E-ID

Die elektronische Identitätskarte soll über eine App namens «Swiyu» abrufbar sein. Dort soll die E-ID kostenlos bestellt werden können. Auch andere Ausweise und Mitgliedschaften sollen in der App abrufbar sein, etwa das elektronische Patientendossier oder Berufsdiplome.

Um die E-ID zu erhalten, muss der bisherige Ausweis gescannt werden. Ausserdem benötigt man ein Selfie. Das Bundesamt für Polizei prüft dann die Angaben. Beantragen kann eine E-ID jeder Mensch in der Schweiz mit einer ID, einem Reisepass oder einem in der Schweiz ausgestellten Ausländerausweis.

Sicherheit

Bis zur Einführung will der Bund eine sichere App bereitstellen. Behörden und Unternehmen dürfen nur jene Daten abrufen und speichern, die sie wirklich brauchen. Rückschlüsse auf die Person und ihr Verhalten sollen nicht möglich sein. Gleichzeitig soll die App Nutzerinnen und Nutzern auch aufzeigen, wie vertrauenswürdig Unternehmen sind.

Die Daten werden dezentral gespeichert. Bei einem Verlust des Handys muss eine neue E-ID beantragt werden. Wer welche Daten abrufen kann, bleibt den Nutzerinnen und Nutzern überlassen. Sie sollen die Kontrolle behalten.