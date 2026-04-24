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Spanien aus der Nato ausschliessen? Mögliche USA-Pläne

Bericht: USA überlegen, Spanien aus der Nato auszuschliessen

Weil sich die europäischen Nato-Länder im Iran-Krieg anders verhalten, als Donald Trump sich das wünscht, denkt man in den USA wohl über drastische Massnahmen nach. Ein Land könnte das Bündnis verlassen.
24.04.2026, 12:1724.04.2026, 12:17
Julian Alexander Fischer / t-online
Ein Artikel von
t-online

Im Pentagon gibt es offenbar Überlegungen, Spanien aus der Nato auszuschliessen. In einer internen E-Mail des Verteidigungsministeriums geht es auch um mögliche Massnahmen gegen Grossbritannien, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, der die E-Mail vorliegt. Demnach werden die Optionen auf hohen Ebenen im Pentagon diskutiert.

Defense Secretary Pete Hegseth takes questions from the media during a press briefing at the Pentagon, Thursday, April 16, 2026 in Washington. (AP Photo/Kevin Wolf) Pete Hegseth
Pete Hegseth bei einem Pressebriefing im Pentagon: Sein Ministerium überlegt, Spanien aus der Nato auszuschliessen.Bild: keystone

Dabei geht es um fehlende Unterstützung im Iran-Krieg. Konkret wird in der Mail laut Reuters die vermeintliche Zurückhaltung oder Weigerung einiger Verbündeter kritisiert, den Vereinigten Staaten Zugangs-, Stationierungs- und Überflugrechte – bekannt als ABO – für den Krieg gegen den Iran zu gewähren. Dies sei «lediglich die absolute Grundvoraussetzung für die Nato».

Eine Option sei es, «schwierige» Länder von wichtigen oder prestigeträchtigen Positionen der Nato auszuschliessen. Auch der Ausschluss Spaniens sei eine Möglichkeit. So heisst es in der Mail, der Schritt hätte geringe Auswirkungen auf das US-Militär, aber einen signifikanten symbolischen Effekt. Wie dieser Schritt erfolgen könnte, geht nicht aus der Mail hervor. Schliesslich können die USA nicht eigenmächtig ein Mitglied ausschliessen.

USA rechtfertigen Überlegungen

Auch eine Neubewertung der diplomatischen Unterstützung der USA für langjährige europäische «Kolonien» wie die Falklandinseln in der Nähe von Argentinien ist laut der E-Mail eine Option. Diese gehören aktuell zu Grossbritannien, aber Argentinien erhebt weiter Anspruch auf das Gebiet. Dessen Präsident Javier Milei ist ein Verbündeter Trumps.

Kingsley Wilson, Pressesprecher des Pentagon, bestritt den Inhalt der Mail nicht. Er betonte: «Wie Präsident Trump bereits gesagt hat: Trotz allem, was die Vereinigten Staaten für unsere NATO-Verbündeten getan haben, waren diese nicht für uns da.» Das Ministerium werde dafür sorgen, «dass der Präsident über glaubwürdige Optionen verfügt, um sicherzustellen, dass unsere Verbündeten nicht länger ein Papiertiger sind, sondern ihren Teil beitragen. Zu internen Beratungen in dieser Angelegenheit geben wir keinen weiteren Kommentar ab».

Hintergrund ist die Haltung der Nato-Länder im Iran-Krieg. Die sozialistische spanische Regierung hatte den USA verboten, die beiden amerikanischen Basen in Spanien für Angriffe auf den Iran zu nutzen. Auch Grossbritannien hatte dieses Verbot zunächst ausgesprochen, es später aber wieder zurückgezogen.

Verwendete Quellen:

  • reuters.com: "Exclusive: Pentagon email floats suspending Spain from NATO, other steps over Iran rift, source says" (englisch/kostenpflichtig)

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22 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Dr. Rodney McKay
24.04.2026 12:25registriert September 2024
Oder man schliesst einfach die USA aus der Nato aus und löst sämtliche Stützpunkte der USA in der Nato auf. Zusätzlich wird ein Flugverbot für Sämtliche US Militärflüge über Natostaaten verhängt.
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re-spectre
24.04.2026 12:28registriert Dezember 2019
Die Nato ist ein Verteidigungsbündnis, nicht ein Angriffsbündnis. Die USA haben eigenmächtig einen unnötigen Krieg begonnen, ohne das Bündnis vorher zu informieren, dann läuft's nicht so reibungslos wie gewünscht. Und die vernünftigen Staaten, die sich aus diesem Konflikt raushalten wollen, sind dann plötzlich die umloyalen Bösen. Mehr rosarote Brille mit maximalem Egoismus geht nicht! USA raus, Ukraine rein, weiter geht's!
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anundpfirsich
24.04.2026 12:31registriert Oktober 2015
Wollten sie nicht selber aus der NATO aussteigen? 🤔 und nun sollen andere Länder raus? 😅🙈
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