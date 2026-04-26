Tadej Pogacar gewinnt zum vierten Mal und zum dritten Mal in Folge den Rad-Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich. Der zweifache Weltmeister aus Slowenien triumphiert nach knapp 260 km als Solist.
Mit 44 Sekunden Rückstand belegte der französische Shootingstar Paul Seixas den 2. Platz, nachdem Pogacar ihn im letzten Anstieg 14 km vor dem Ziel abschütteln konnte. Das Podest komplettierte Remco Evenepoel, der den Sprint der Verfolgergruppe gewann. Schweizer Meister Mauro Schmid wurde Elfter. (abu/sda)
Mit 44 Sekunden Rückstand belegte der französische Shootingstar Paul Seixas den 2. Platz, nachdem Pogacar ihn im letzten Anstieg 14 km vor dem Ziel abschütteln konnte. Das Podest komplettierte Remco Evenepoel, der den Sprint der Verfolgergruppe gewann. Schweizer Meister Mauro Schmid wurde Elfter. (abu/sda)
Pushed all the way, but Tadej Pogačar prevails! 👏 Tadej Pogačar wins his fourth Liège–Bastogne–Liège! 🔥 pic.twitter.com/hT8s2ugJ1b— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) April 26, 2026