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Axenstrasse nach Steinschlag gesperrt: Gebiet soll umfahren werden

Eine Ansicht auf die Gallerie Axenfluh mit der provisorischen Verstaerkung durch Baumstaemme, anlaesslich einer Medienkonferenz zur Lage der Vorbereitungsarbeiten und Hauptarbeiten vor der Sprengung e ...
Die Behörden empfehlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren.Bild: KEYSTONE

Axenstrasse nach Steinschlag gesperrt: Gebiet soll umfahren werden

23.04.2026, 14:4923.04.2026, 15:27

An der Axenstrasse hat sich am Donnerstagnachmittag zwischen Sisikon und Flüelen UR ein Steinschlag ereignet. Die Strasse wurde gesperrt. Verletzt worden sei niemand, teilte die Kantonspolizei Uri mit.

Gemäss der Polizeimitteilung ereignete sich der Steinschlag um 14 Uhr im Gebiet Gumpisch. Dieses ist als Steinschlaggebiet bekannt. Die Strasse wird dort nicht nur mit Dämmen und Netzen gesichert, sondern auch überwacht. Registriert das Überwachungssystem am Hang eine Bewegung, sperrt es automatisch die Strasse. Die Fahrzeuge auf der Axenstrasse hätten wenden müssen, teilte die Kantonspolizei mit.

Die Axenstrasse verbindet Brunnen im Kanton Schwyz mit Flüelen in Uri. Sie ist ein Zubringer zur Gotthardautobahn und gehört zur A4. Die Kantonspolizei Uri empfahl den Automobilistinnen und Automobilisten, auf der Nord-Süd-Achse via Luzern und den Seelisbergtunnel zu fahren.

Offen ist die Axenstrasse im Süden bis zur Tellsplatte und im Norden bis Sisikon. Auch Riemenstalden SZ ist erreichbar, wie es in der Mitteilung weiter hiess. (sda)

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