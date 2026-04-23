Die Behörden empfahlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Bild: KEYSTONE

Axenstrasse nach Steinschlag wieder offen

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Felsreinigungsarbeiten haben am Donnerstag an der Axenstrasse einen Steinschlag ausgelöst. Die Strasse war deswegen zwischen Sisikon und Flüelen UR während rund eineinhalb Stunden gesperrt,

Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Uri ereignete sich der Steinschlag um 14 Uhr im Gebiet Gumpisch. Als Grund des Steinschlags wurden Felsreinigungsarbeiten genannt.

Verletzt wurde nach Angaben der Kantonspolizei niemand. Am Strassenbelag seien geringfügige Schäden entstanden, hiess es. Die Strasse sei um 15.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben worden.

Das Gebiet Gumpisch ist als Steinschlaggebiet bekannt. Die Strasse wird dort nicht nur mit Dämmen und Netzen gesichert, sondern auch überwacht. Registriert das Überwachungssystem am Hang eine Bewegung, sperrt es automatisch die Strasse.

Die Axenstrasse verbindet Brunnen im Kanton Schwyz mit Flüelen in Uri. Sie ist ein Zubringer zur Gotthardautobahn und gehört zur A4. (sda)