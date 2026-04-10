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Trio wegen versuchter Erpressung der ZKB vor Gericht

Bitcoin in Millionenwert gefordert: Trio wegen versuchter Erpressung der ZKB vor Gericht

10.04.2026, 14:3410.04.2026, 15:08

Drei Schweizer im Alter von 21 und 22 Jahren müssen sich wegen versuchter Erpressung der Zürcher Kantonalbank vor Gericht verantworten. Die drei sollen Bitcoin im Wert von drei Millionen Franken gefordert. Ansonsten würden sie Kundendaten veröffentlichen.

Das Logo der Zuercher Kantonalbank ZKB, fotografiert am Montag, 10. Januar 2022 an der Ecke Geroldstrasse Hardstrasse in Zuerich. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Drei Schweizer sollen versucht haben, die ZKB zu erpressen.Bild: KEYSTONE

Ihren Erpressungsversuch begingen die drei Schweizer im September 2024. Sie forderten 61 Bitcoins (rund drei Millionen Franken) bis genau Freitagnacht, 6. September. Ansonsten würden Kundendaten publiziert. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, spielten sie Journalisten bereits mehrere Datensätze zu.

Ehemaligen Mitarbeiter verhaftet

Die ZKB weigerte sich aber, das Geld zu zahlen und erstattete bei der Kantonspolizei Anzeige. Diese konnte bereits eine Woche später vier Personen festnehmen, darunter auch zwei ehemalige Mitarbeiter der Bank. Gegen diese beiden und einen dritten Mann erhebt die Staatsanwaltschaft nun Anklage, wie sie am Freitag mitteilte.

Der Verdacht gegen den vierten Mann habe sich nicht erhärtet, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber Keystone-SDA sagte.

Sie wirft den Männern versuchte Erpressung vor, dazu mehrfache Verletzung des Berufsgeheimnisses und weitere Delikte. Auch der ehemalige Bankmitarbeiter ist unter den Beschuldigten.

Die Staatsanwaltschaft fordert für die drei Freiheitsstrafen zwischen 13 und 30 Monaten. Der Prozess findet am Bezirksgericht Uster statt. Der Termin steht noch nicht fest. (dab/sda)

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