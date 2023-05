Auch Ständeratsbüro will PUK zur CS-Krise einsetzen

Das Parlament wird voraussichtlich an der Sommersession im Juni über die Einsetzung einer Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) zur Übernahme der CS durch die UBS entscheiden. Nach dem Nationalratsbüro hat auch das Ständeratsbüro grünes Licht gegeben. (sda)

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Ambri hat seinen Wunschausländer und wartet auf das Okay aus Moskau

Bayern und Dortmund jagen Ajax-Star +++ Brentford will nächsten Freiburg-Star

Städter wollen eine Temporevolution – die SVP kündigt vehementen Widerstand an

Querdenker-Kongress in Zürich: Redner wird ausgeladen – Linke drohen mit Massnahmen

Vice ist bankrott – diese 5 Videoreportagen werden nicht in Vergessenheit geraten

Der Abgrund heisst Mann! Wie konnte sich Bätschi-Schätzi Yara so sehr täuschen?

Medikamentenpreise sind im Vergleich zum Ausland günstiger geworden

Medikamente sind in der Schweiz weiterhin teurer als in den Nachbarländern. Generika kosten zum Teil fast doppelt so viel wie im europäischen Ausland. Der Preisunterschied ist jedoch gesunken.