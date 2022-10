CS braucht trotz Verkäufen Kapitalerhöhung – laut Medienbericht

Was ist da bei der Credit Suisse los? Das Wichtigste in 4 Punkten

Bei diesem Strategie-Update steht gerüchteweise auch ein Verkauf der Asset-Management-Einheit in den USA zur Debatte. Verschiedene Institute würden sich eine Offerte überlegen, hiess es in einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters vom Wochenende.

«Ich ass täglich so viel wie eine 5-köpfige Familie» – Andrea litt 20 Jahre unter Bulimie



20 Jahre lang drehten sich bei Andrea Ammann die Gedanken um zwei Themen: Essen und Erbrechen. Am Tiefpunkt ihres Lebens fällte sie einen Entscheid – und schaffte den Ausstieg. Mit watson blickt sie zurück – und in die Zukunft. Das ist ihre Geschichte.

Was genau passiert ist, dass diese Geschichte, ihre Geschichte, diesen Verlauf genommen hat, dass sie 20 Jahre lang jeden Tag zwischen exzessivem Essen und alles wieder erbrechen oszillierte, dass sie ein Doppelleben führte und während ihrer Essstörung imstande war, zwei Kinder zu gebären, wenn man Andrea Ammann also fragt, was genau passiert ist, beginnt ihre Geschichte als Sechsjährige, wie sie in ihrem Kinderzimmer sitzt. Ihre Eltern streiten sich. Sie verkriecht sich ängstlich hinter der Tür. Und sie hat Angst, dass sich ihre Eltern gegenseitig umbringen. So drastisch sagt sie das.