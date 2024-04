Am Freitag brannte in Therwil BL eine Lagerhalle, 12. April 2024. Bild: Polizei Basel-Landschaft

Brand in Lagerhalle in Therwil BL unter Kontrolle – ein Verletzter

In Therwil BL ist es am Freitagnachmittag, kurz nach 16.45 Uhr, zu einem Brand in einer Lagerhalle gekommen. In einer Mitteilung der Polizei Basel-Landschaft heisst es, ein Grossaufgebot der Feuerwehr habe den Brand nach zwei Stunden unter Kontrolle bringen können.

Ein Feuerwehrmann zog sich bei den Löscharbeiten eine Schnittverletzung zu und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Drittpersonen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Gemäss dem Portal Alertswiss ist das Feuer im Gebiet Erlenstrasse ausgebrochen. Der Brand verursachte viel Rauch. Vorsichtshalber wurde die Bevölkerung dazu aufgerufen, die Fenster zu schliessen. Gemäss Alertswiss ist ein leichter Ascheregen bis nach Reinach BL möglich. Gemäss Polizeiangaben führt ein Spezialteam laufend Messungen durch, die ermitteln sollen, ob eine Gefahr für Mensch und Umwelt besteht. Bis jetzt seien keine solchen Gefahren festgestellt worden.

Was genau in der Lagerhalle brannte, war am frühen Abend aber noch nicht klar, wie ein Sprecher der Polizei Basel-Landschaft auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

(hah/sda)