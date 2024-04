Am Freitag brannte in Therwil BL eine Lagerhalle, 12. April 2024. Bild: Polizei Basel-Landschaft

Brand in Lagerhalle in Therwil BL gelöscht – ein Verletzter

Mehr «Schweiz»

In Therwil BL ist am Freitagnachmittag kurz nach 16.45 Uhr ein Brand in einer Lagerhalle an der Erlenstrasse ausgebrochen. Kurz vor 22.00 Uhr meldete die Warnapp des Bundes, Alertswiss, dass der Brand gelöscht worden sei. Ein Feuerwehrmann zog sich bei den Löscharbeiten zuvor eine Schnittverletzung zu, wie die Kantonspolizei Baselland am Freitagabend mitteilte.

Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht, wie die Polizei weiter mitteilte. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei gab es keine weiteren Verletzten.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Freitagnachmittag stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Vorsichtshalber wurde die Bevölkerung durch den Bund dazu aufgerufen, die Fenster zu schliessen. Gemäss der Warnapp Alertswiss war am frühen Freitagabend ein leichter Ascheregen bis nach Reinach BL möglich.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Spezialisten der ABC-Wehr aufgeboten, wie die Polizei weiter mitteilte. Deren Messungen ergaben, dass keine Gefahr für Mensch und Umwelt besteht. Die Messungen würden laufend fortgeführt, hiess es weiter.

Nach rund zwei Stunden konnte ein Grossaufgebot von Einsatzkräften den Brand denn auch unter Kontrolle bringen. Die Brandursache war derweil auch am späteren Freitagabend noch unklar. Sie werde so bald als möglich durch Spezialisten abgeklärt, teilte die Polizei weiter mit.

Im Bereich der Erlenstrasse kam es aufgrund von Strassensperrungen aufgrund des Brandes zudem zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wurde lokal umgeleitet.

(hah/sda)