Basel: Liestaler Stadtrat entscheidet sich für Durchführung des Chienbäse

Liestaler Stadtrat entscheidet sich für Durchführung des Chienbäse

14.01.2026, 10:2614.01.2026, 10:26

Der Liestaler Stadtrat hat beschlossen, dass der Chienbäse auch dieses Jahr stattfindet. Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana VS ist die Frage aufgekommen, ob der feuerlastige Umzug angebracht ist.

Chienbaese festival. Switzerland, Liestal, Rathausstrasse 25, 18th of February 2018. Festival participants carrying burning broom shaped wooden logs on their shoulders through the old town.
Bei sicherheitsrelevanten Bedenken wurde auf die Durchführung in der Vergangenheit verzichtet.Bild: www.imago-images.de

Laut seiner Medienmitteilung vom Mittwoch erachtet der Stadtrat die Frage als berechtigt. Er sei tief betroffen vom tragischen Unglück in Crans-Montana. Er habe aber «nach sorgfältiger Abwägung» einstimmig beschlossen, an der Durchführung dieses Jahr festzuhalten.

«Der Anlass soll als Zeichen für den Zusammenhalt und die Gemeinschaft in seiner Tradition fortgeführt werden», heisst es. Er beruhe auf einer langjährigen Tradition und habe für die Bevölkerung eine grosse Bedeutung.

Bei sicherheitsrelevanten Bedenken wurde auf die Durchführung in der Vergangenheit verzichtet, wie der Stadtrat festhält.

Beim Chienbäse, der am Sonntag vor der Basler Fasnacht stattfindet, ziehen Teilnehmende mit brennenden Holzbesen und Feuerwagen durch Liestal. Der Anlass lockt jedes Jahr ein grosses Publikum an. (sda)

