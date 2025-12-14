Hochnebel
DE | FR
burger
Schweiz
SBB

SBB zieht erste positive Bilanz zum Fahrplanwechsel

SBB zieht erste positive Bilanz zum Fahrplanwechsel

14.12.2025, 18:0914.12.2025, 18:09
ZUR MK DER SBB ZUM FAHRPLANWECHSEL 2015 STELLEN WIR IHNEN AM DIENSTAG, 26. MAI 2015, FOLGENDES ARCHIVBILD ZUR VERGFUEGUNG - Electronic timetable at Loewenstrasse train station in Zurich Main Station, ...
Am 14. Dezember hat die SBB den Fahrplan gewechselt.Bild: KEYSTONE

Der Betrieb mit dem neuen Fahrplan ist nach Angaben der SBB am Sonntag gut angelaufen. Die grosse Bewährungsprobe stehe aber am Montag mit dem Pendlerverkehr noch bevor.

Es habe seit dem Fahrplanwechsel am Sonntagmorgen keine Zwischenfälle oder Komplikationen gegeben, sagte ein SBB-Mediensprecher am Sonntag zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Auch der VCS beider Basel zog am Sonntag eine positive Bilanz. Um 09.45 Uhr nahm erstmals die S33 ihre Fahrt von Basel SBB nach Liestal auf. Mit dem Vierspurausbau und dem Fahrplanwechsel verkehrt der Zug neu im Viertelstundentakt zwischen den beiden Bahnhöfen. Das Ausbauprojekt bezeichneten die SBB als das Grösste in dieser Gegend seit 20 Jahren.

«Nun sind endlich die positiven Auswirkungen der vielen grossen und teils umstrittenen Ausbauten spürbar», schrieb der VCS beider Basel am Sonntag dazu. Auf der Eröffnungsfahrt waren auch Mitglieder beider Kantonsregierungen und zwei Dutzend VCS-Mitglieder dabei.

Mit dem Ausbau können die Direktverbindungen zwischen Basel und Lausanne wieder aufgenommen werden. Zwischen Biel und Basel profitieren Reisende ab heute von einem Halbstundentakt. Einmal pro Stunde fährt der Zug weiter nach Lausanne.

Historische Neuerungen im Zürcher Tramnetz

Im Zürich Tramnetz ist seit Sonntag alles neu: Mehrere Linien erhielten neue Streckenführungen und am historischen Bahnhofquai beim Hauptbahnhof ruht der Betrieb für ein Jahr komplett.

Es ist der grösste Fahrplanwechsel in der Geschichte der Zürcher Verkehrsbetriebe (VBZ). Dafür mussten 80 Weichenanlagen umgestellt, 1800 neue Haltestellenschilder produziert und 7500 neue Fahrplanaushänge aufgehängt werden.

Am Montag kommt der Härtetest

Traditionell ist nicht der erste Tag nach dem Fahrplanwechsel die grösste Herausforderung für den Öffentlichen Verkehr. Vielmehr ist es der erste Arbeitstag, also der Montag, wenn zum Start des Pendlerverkehrs das Fahrgastaufkommen höher ist. Dann folgt der Härtetest. (sda)

Mehr dazu:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Von Ausmass überrascht»: SBB-Chef zur Stadler-Absage, Dosto-Debakel – und Bargeld
Seit der Vergabe eines Milliardenauftrags nach Deutschland steht der SBB-Chef massiv in der Kritik. Jetzt nimmt er erstmals Stellung.
Haben Sie die heftigen Reaktionen auf den Entscheid, die 116 Doppelstockzüge in Deutschland zu bestellen, überrascht?
Vincent Ducrot: Nein. Wir haben Reaktionen erwartet, allerdings nicht in diesem Ausmass. Das Thema ist emotional. Aber es gibt bei Beschaffungen ein Gesetz, und das wenden wir strikt an. Die Steuerzahlenden sparen so auch Geld, weil der Wettbewerb spielt: Ein funktionierender Markt mit mehreren Offerten führt zu günstigen Anschaffungspreisen und tiefen Unterhaltskosten.
Zur Story