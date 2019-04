Schweiz

Bern

YB-Fan in Bern verletzt sich nach Meisterfeier schwer



Ist er nach der Meisterfeier gestürzt? Mann verletzt sich in der Nähe des Wankdorf schwer

Bild: google maps

In der Nacht auf Montag ist in Bern ein schwer verletzter Mann aufgefunden worden. Der 28-Jährige ist wahrscheinlich mehrere Meter tief in die Einfahrt einer Einstellhalle gestürzt.

Kurz nach Mitternacht wurde der Kantonspolizei Bern ein verletzter Mann gemeldet, der im Bereich der Einstellhalle an der Winkelriedstrasse 7 nahe dem Wankdorf-Stadion aufgefunden worden war. Die sofort aufgebotene Ambulanz brachte den Mann ins Spital, wo schwere Verletzungen festgestellt wurden. Der Zustand des Mannes sei kritisch.

Die genauen Umstände seien noch nicht geklärt, sagt Polizeisprecher Gnägi gegenüber watson. Hat sich der Mann bei der Heimreise vom Stadion verletzt? Das sei naheliegend, aber noch nicht gefestigt, sagt Gnägi weiter. Die Umstände sind noch unklar.

Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Mann zirka um Mitternacht über eine Mauer mehrere Meter tief in die Einfahrt der Einstellhalle nahe der dortigen Shell-Tankstelle gestürzt und dabei schwer verletzt worden sein.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Insbesondere eine Frau, die sich zum Zeitpunkt der Ereignisse bei der besagten Tankstelle aufgehalten hatte, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 634 41 11 zu melden. (jaw)

Abonniere unseren Newsletter