Zwei Zugentgleisungen im Kanton Bern – mehrere Verletzte, Bahnbetrieb teils eingestellt

Am Freitag sind im Kanton Bern zwei Züge entgleist – wohl wegen heftiger Sturmböen. Mehrere Personen wurden verletzt.

Bei der Entgleisung eines Zugs in Lüscherz BE sind nach Angaben der Kantonspolizei Bern am Freitag mehrere Personen verletzt worden. Der Rettungseinsatz läuft.

Der Unfall wurde gegen 16:30 Uhr gemeldet, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Bern auf Anfrage von Keystone-SDA sagte. Er bestätigte damit mehrere Medienberichte. Der hintere Teil des Zugs sei entgleist und die betroffenen Wagen auf die rechte Seite gekippt.

Ambulanz und Feuerwehr sind vor Ort. Die betroffene Bahnstrecke ist bis auf Weiteres gesperrt. Der verunglückte Zug des Bahnbetreibers Aare Seeland mobil war in Fahrtrichtung Biel unterwegs.

Verletzte bei Zugentgleisung in Büren zum Hof BE

Bei der Entgleisung eines Zugs in Büren zum Hof BE (Gemeinde Fraubrunnen) am Freitag sind laut Kantonspolizei Bern mehrere Personen verletzt worden. Es handelt sich um die zweite Zugentgleisung im Kanton Bern am Freitag.

Eine Sprecherin der Kantonspolizei Bern bestätigte auf Anfrage von Keystone-SDA entsprechende Medienberichte. Die Entgleisung eines Zuges in der Nähe des Bahnhofs Büren zum Hof sei um 16:50 Uhr gemeldet worden.

Zur Anzahl der Verletzten oder zum Schweregrad der Verletzungen kann die Polizei noch keine Angaben machen. Der Rettungseinsatz läuft. Die Bahnbetreiberin Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) teilte mit, dass ein Teil des Zugs wahrscheinlich aufgrund des Sturmes entgleist und umgekippt sei. Die Zugstrecke zwischen Jegenstorf und Solothurn ist unterbrochen. (sda)

