Berner Sicherheitsdirektor nach Gewalt bei Reitschule: Stadt muss Finanzierung überdenken

Nach den Ausschreitungen auf der Berner Schützenmatte nimmt der kantonale Sicherheitsdirektor Philippe Müller (FDP) die Stadt in die Pflicht. Sie solle endlich Massnahmen zur Eindämmung der Gewalt bei der Reitschule ergreifen, sagte Müller am Montag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Philippe Müller vergangenen November in Biel. Bild: keystone

Dazu gehöre, dass die Stadt künftig ihre finanzielle Unterstützung für die Reitschule von solchen Ereignissen abhängig mache. Schliesslich stehe ausser Frage, dass die Reitschule immer wieder als Rückzugsort von Randalierern diene.

Denkbar sei auch, die Reitschule für eine oder zwei Wochen zu schliessen. Das sei keine Kollektivstrafe, sondern erlaube der Szene die von ihr geforderte Selbstregulierung. Müller verglich dies mit den Sektorsperren in Fussballstadien nach Fan-Ausschreitungen.

Klar sei, dass der Ball bei der Stadt liege. Diese sei zuständig für das Dossier Reitschule, zusammen mit der Regierungsstatthalterin.

Müller erwartet weiter, dass die Stadt auch den Einsatz von Videokameras auf der Schützenmatte ernsthaft prüfe. Videoaufnahmen hätten am Wochenende womöglich einen Beitrag zur Aufklärung der Taten leisten können.

Der Grosse Rat hatte im November 2023 beschlossen, dass der Kanton Bern künftig den Gemeinden eine Videoüberwachung von gefährlichen Orten aufzwingen kann. Die entsprechende Änderung im teilrevidierten Polizeigesetz wird von Kritikern aus der Stadt Bern als «Lex Reitschule» bezeichnet. Die Regelung ist noch nicht in Kraft.

«Hirnlose Gewalt»

Den Randalierern warf Müller «sinnfreie und hirnlose Gewalt» vor, die auch durch «wirre Pseudo-Erklärungen» im Internet nicht gerechtfertigt werden könne. Dass eine Polizistin und zehn Polizisten verletzt wurden, sei für ihn als kantonaler Sicherheitsdirektor eine «unerträgliche Situation», auch wenn es nicht der erste Gewaltexzess im Perimeter der Schützenmatte sei.

In der Stadt Bern laufe zurzeit ja die Kampagne «Bern schaut hin», welche die Bevölkerung aufrufe, bei Belästigungen nicht wegzuschauen. Erst recht hinschauen sollte Bern, wenn es um massive physische Gewalt gehe, sagte Müller.

Verletzte Berner Polizisten aus Spitalpflege entlassen

Die drei Polizisten, die nach den Ausschreitungen in Bern in Spitalpflege eingeliefert wurden, haben das Spital noch am Sonntag wieder verlassen können. Behandelt wurden sie wegen Hämatomen. Zudem wurden Abklärungen bezüglich Knochenbrüchen und Glassplittern in den Augen vorgenommen.

Das gab Polizeisprecherin Lisa Schneeberger am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekannt. Insgesamt zehn Polizisten und eine Polizistin erlitten vorwiegend Prellungen, Schürfungen und Rissquetschwunden. Sie waren mit Flaschen und Steinen beworfen und von Lasern geblendet worden.

«Die betroffenen Mitarbeitenden werden voraussichtlich keine bleibenden Schäden davontragen», sagte die Sprecherin weiter. Ob weitere Personen bei den Ausschreitungen auf der Schützenmatte verletzt wurden, ist nicht bekannt. (sda)