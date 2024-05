Berner Polizeichef erhebt schwere Vorwürfe an Randalierer

Elf Polizisten bei Ausschreitungen bei der Reitschule in Bern verletzt

Bei den Ausschreitungen in der Nacht auf Sonntag waren laut Polizeiangaben elf Einsatzkräfte verletzt worden. Die Polizisten wurden unter anderem mit Steinen, Flaschen, Feuerwerkskörpern und Lasern attackiert. Drei Verletzte mussten ins Spital gebracht werden. Ob andere Personen verletzt wurden, ist nicht bekannt.

«Jeder Stein, der zu fliegen kommt, bedeutet in solchen Fällen ein extrem hohes Verletzungsrisiko.» Es habe sich um eine Täterschaft mit extrem hohem Gewaltpotenzial gehandelt.

Im Einsatz gestanden seien ordentliche Polizeipatrouillen ohne besondere Schutzkleidung, sagte Willi in der am Sonntagabend ausgestrahlten Sendung. Die Polizisten hätten auch keine Helme getragen.

Nach den Ausschreitungen bei der Berner Reitschule hat der regionale Polizeichef schwere Vorwürfe an die unbekannten Randalierer erhoben. Die Täter hätten versucht, Menschen schwer zu verletzen, sagte Manuel Willi, Chef Regionalpolizei Bern, im TV-Sender Telebärn.

Der Polizeieinsatz in Bern.

Der Polizeieinsatz in Bern. Bild: x/ag_bern

