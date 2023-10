Renovate-Aktivisten behindern Verkehr vor Berner Hauptbahnhof

Renovate Switzerland fällt immer wieder durch Protest-Aktionen auf Strassen auf. Zum Teil kleben sich die Aktivistinnen und Aktivisten auf der Strasse fest – so etwa an Ostern vor dem Gotthard-Tunnel. Mit ihren Aktionen versucht Renovate nach eigenen Angaben, gegen die «absurde Langsamkeit der Klimapolitik» vorzugehen. (dab)

Am Montagabend haben Klima-Aktivisten von Renovate Switzerland den Verkehr vor dem Berner Hauptbahnhof gestört. Von etwa 17 bis 18 Uhr marschierten 13 Aktivistinnen und Aktivisten in langsamem Tempo in Richtung Kocherpark. Während sie Velos und Busse passieren liessen, wurden Autos nicht durchgelassen. Die Stimmung war angespannt – wie eine watson-Reporterin berichtet, kam es zwischenzeitlich zu einem Handgemenge.

Zehntausende an Klimademo in Bern – Organisatoren reden gar von 60'000 Teilnehmenden

Die unterschied­li­chen Schick­sa­le der Schweizer Mundarten

In der Deutschschweiz dominieren sie den Alltag, in der französischen Schweiz sind sie fast verschwunden und in der italienischen Schweiz spricht man sie nur unter Bekannten: die Dialekte. Die Gründe für diese Unterschiede sind in der Geschichte zu finden.

Es heisst, dass man bestimmen kann, aus welcher Region oder sogar aus welchem Dorf eine schweizerdeutsch sprechende Person stammt, wenn sie nur bis drei zählt. Viele würden diese Wette wohl eingehen. Im Gegensatz dazu lässt sich der soziale Status einer Person normalerweise nicht an ihrem schweizerdeutschen Dialekt heraushören. Allerdings gibt es keine Regel ohne Ausnahme, wie gewisse «vornehmere» Aussprachsformen in Bern oder Basel zeigen.