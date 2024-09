Nach Verschmutzung: Wieder trinkbares Wasser in Orvin BE

Das Wasser in Orvin BE ist wieder trinkbar. Die Analysen zeigten einwandfreie Ergebnisse, wie es auf der Warnapplikation des Bundes Alertswiss am Donnerstag hiess. Die Bevölkerung müsse keine besonderen Massnahmen mehr ergreifen.

Der Kanton Bern hatte am Dienstag mitgeteilt, dass im Trinkwasser der Gemeinde Bakterien gefunden worden waren. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, das unbehandelte Trinkwasser nicht zum Trinken, Kochen oder Waschen zu verwenden. (dab/sda)