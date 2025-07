Video: watson/lia perbo, lucas zollinger

Heute startet die Frauenfussball-EM! Das sagen die Fans vor Ort in Basel

Am Mittwoch startet die Frauenfussball-Europameisterschaft 2025, die dieses Jahr in der Schweiz ausgetragen wird. Die Schweizerinnen treffen am ersten Spieltag um 21 Uhr im Basler Joggeli auf Norwegen. Bereits um 13 Uhr eröffnete auf dem Barfüsserplatz auch die sogenannte Fanzone, wo die Spiele für ein Public Viewing auf einem grossen Bildschirm übertragen werden.

Trotz der Hitze haben sich dort schon Stunden vor dem Spiel Fans aus aller Welt versammelt, um auf die ersten Spiele hinzufiebern. Wir wollten von ihnen wissen, wen sie heute unterstützen, worauf sie sich bei dieser EM am meisten freuen und wie sie zum Frauenfussball stehen:

