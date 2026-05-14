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Wegen der Hockey-WM 2026 in Zürich kommt es zu Vekehrs-Einschränkungen

Die Swiss Life Arena, das Stadion der ZSC Lions, fotografiert am Freitag, 14. Oktober 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Die Swiss Life Arena in Altstetten. Bild: KEYSTONE

Verkehrseinschränkungen während der Hockey-WM in Zürich – das musst du wissen

Vom 15. bis 31. Mai 2026 findet die Hockey-WM in der Schweiz statt. In der Swiss Life Arena werden an 15 Tagen Spiele ausgetragen. Während der Spieltage gilt ein spezielles Verkehrsregime.
14.05.2026, 14:4814.05.2026, 14:50

Während der Eishockey-WM finden in der Swiss Life Arena an 15 Tagen 34 Spiele statt – darunter 28 Gruppenspiele, zwei Viertelfinal- sowie die Halbfinal- und Finalspiele. An den Spieltagen kommt es zu Einschränkungen im Verkehr rund um die Swiss Life Arena.

Ab 30 Minuten vor Öffnung der offiziellen Fanzone bis 1 Uhr am Folgetag ist die Vulkanstrasse zwischen der Swiss Life Arena und der Hermetschloobrücke nicht befahrbar. Zudem gilt auf der Vulkanstrasse zwischen dem Familiengartenareal und der Hermetschloobrücke ein Halteverbot. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt.

Öffnungszeiten offizielle Fanzone Zürich
Freitag, 15. Mai 2026, 14 Uhr
Samstag, 16. Mai 2026, 10.30 Uhr
Sonntag, 17. Mai 2026, 10.30 Uhr
Montag, 18. Mai 2026, 14 Uhr
Dienstag, 19. Mai 2026, 14 Uhr
Mittwoch, 20. Mai 2026, 14 Uhr
Donnerstag, 21. Mai 2026, 14 Uhr
Freitag, 22. Mai 2026, 14 Uhr
Samstag, 23. Mai 2026, 10.30 Uhr
Sonntag, 24. Mai 2026, 14 Uhr
Montag, 25. Mai 2026, 14 Uhr
Dienstag, 26. Mai 2026, 10.30 Uhr
Donnerstag, 28. Mai 2026, 14 Uhr
Samstag, 30. Mai 2026, 13 Uhr
Sonntag, 31. Mai 2026, 13 Uhr
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Die offizielle Fanzone in Zürich an der Vulkanstrasse.

Während der ganzen Turnierdauer ist die Strasse zwischen der Swiss Life Arena und dem Familiengartenareal gesperrt – ausgenommen für den Fuss- und Veloverkehr sowie für Fahrzeuge mit Bewilligung der Polizei. Lagebedingt kann es zu weiteren ausserordentlichen Sperrungen durch die Stadtpolizei Zürich kommen.

Vor Ort gibt es keine Zuschauerparkplätze. Es wird empfohlen, mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen und das Gebiet Zürich-West während der Spieltage grosszügig zu umfahren. (ome)

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