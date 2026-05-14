Verkehrseinschränkungen während der Hockey-WM in Zürich – das musst du wissen
Während der Eishockey-WM finden in der Swiss Life Arena an 15 Tagen 34 Spiele statt – darunter 28 Gruppenspiele, zwei Viertelfinal- sowie die Halbfinal- und Finalspiele. An den Spieltagen kommt es zu Einschränkungen im Verkehr rund um die Swiss Life Arena.
Ab 30 Minuten vor Öffnung der offiziellen Fanzone bis 1 Uhr am Folgetag ist die Vulkanstrasse zwischen der Swiss Life Arena und der Hermetschloobrücke nicht befahrbar. Zudem gilt auf der Vulkanstrasse zwischen dem Familiengartenareal und der Hermetschloobrücke ein Halteverbot. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt.
Samstag, 16. Mai 2026, 10.30 Uhr
Sonntag, 17. Mai 2026, 10.30 Uhr
Montag, 18. Mai 2026, 14 Uhr
Dienstag, 19. Mai 2026, 14 Uhr
Mittwoch, 20. Mai 2026, 14 Uhr
Donnerstag, 21. Mai 2026, 14 Uhr
Freitag, 22. Mai 2026, 14 Uhr
Samstag, 23. Mai 2026, 10.30 Uhr
Sonntag, 24. Mai 2026, 14 Uhr
Montag, 25. Mai 2026, 14 Uhr
Dienstag, 26. Mai 2026, 10.30 Uhr
Donnerstag, 28. Mai 2026, 14 Uhr
Samstag, 30. Mai 2026, 13 Uhr
Sonntag, 31. Mai 2026, 13 Uhr
Während der ganzen Turnierdauer ist die Strasse zwischen der Swiss Life Arena und dem Familiengartenareal gesperrt – ausgenommen für den Fuss- und Veloverkehr sowie für Fahrzeuge mit Bewilligung der Polizei. Lagebedingt kann es zu weiteren ausserordentlichen Sperrungen durch die Stadtpolizei Zürich kommen.
Vor Ort gibt es keine Zuschauerparkplätze. Es wird empfohlen, mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen und das Gebiet Zürich-West während der Spieltage grosszügig zu umfahren. (ome)