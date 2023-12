Insel-Gruppe schliesst Spital Tiefenau am 15. Dezember

Mehr «Schweiz»

Der Betrieb des Berner Stadtspitals Tiefenau wird von der Insel-Gruppe auf den 15. Dezember eingestellt. Für Notfälle stehen die Notfallstationen der Spitäler Riggisberg, Aarberg, des Inselspitals oder anderer Spitäler in der Region zur Verfügung.

Die Insel Gruppe hatte im Frühjahr bekanntgegeben, dass sie die Spitäler Münsingen und Tiefenau schliessen wird. Bereits Ende Juni wurde der Betrieb des Spitals Münsingen eingestellt. Nun wird diese Woche das Spital Tiefenau bis am Freitag schrittweise geschlossen.

Die Aufnahme von stationären Patientinnen und Patienten werde in der letzten Betriebswoche so gesteuert, dass am 15. Dezember möglichst wenige Patientinnen und Patienten an einen anderen Standort verlegt werden müssten, teilte das Unternehmen am Montag mit. Mit der Massnahme konsolidiere die Insel Gruppe ihre medizinischen Angebote. (sda)