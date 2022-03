Karten im Kanton Bern werden neu gemischt

Auf den Parteilisten finden sich auch dieses Jahr die Namen einiger Prominenter, die in den Polit-Betrieb einsteigen wollen. Der schweizweit bekannteste Kandidat ist Ex-Skirennfahrer Michael von Grünigen, der für die SVP antritt. Am Start sind auch Gegner der Corona-Massnahmen auf der Liste «Aufrecht».

Das Kantonsparlament ist ebenfalls bürgerlich dominiert. Vor vier Jahren wurden die Sitze wie folgt verteilt: SVP 46, SP 38, FDP 20, Grüne 14, BDP 13, GLP 11, EVP 10, EDU 5, PSA (linke Autonomisten im Berner Jura) 2, Alternative Linke 1. Die BDP fusionierte mittlerweile mit der CVP zur Mitte-Partei.

Gross ist das Interesse an einem Sitz im Kantonsparlament: 2214 Frauen und Männer bewerben sich um einen der 160 Sitze im Grossen Rat, mehr als je zuvor. Der Frauenanteil beläuft sich auf knapp 40 Prozent.

Insgesamt treten 18 Frauen und Männer zur Wahl an, darunter auch einige Polit-Exoten. Sie gelten als chancenlos. Auch das Mitte-Ticket von EVP und Grünliberalen droht in der Majorzwahl einmal mehr von den zwei grossen Blöcken zerrieben zu werden.

Die Linke greift den Mitte-Sitz mit dem Bieler Stadtpräsidenten Erich Fehr (SP) an. Sowohl Bärtschi als auch Fehr hoffen, nicht nur im eigenen Lager zu punkten, sondern auch in der politischen Mitte.

Für die Bürgerlichen tritt Astrid Bärtschi (Mitte) an. Die Unternehmerin und Parteifunktionärin will den Sitz der nicht mehr antretenden Parteikollegin Beatrice Simon erben. Schafft Bärtschi die Wahl, bleibt die Regierung bürgerlich dominiert.

Denn um den siebten Sitz kämpfen die beiden grosse Blöcke im Kanton, die Bürgerlichen und die Rotgrünen. Wer das Rennen macht, dürfte künftig die Mehrheit in der Regierung stellen.

Grossflächiger Waldbrand bei Hohentenn VS ausgebrochen

Krieg, Alkohol in der Migros, ein neues E-Auto für die Schweiz – das sind die Sonntagsnews

SVP-Nationalrat Roger Köppel: «Russen fangen an, auf unsere Firmen loszugehen»

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Millionen-Apartment in London: Nun gehen die Briten gegen Lawrows Stieftochter vor

Biden hält historische Rede – «Um Gottes willen: Putin darf nicht an der Macht bleiben!»

Servette verliert Teamstütze Schalk +++ Schlotterbeck kündigt Transfer an

17'226 neue Fälle, 20 Tote +++ Starker Anstieg: Einer von 16 Bürgern in England hat Corona

Frankreich plant Evakuierung in Mariupol +++ Biden nennt Putin erneut Kriegsverbrecher

Forschungsreaktor in Charkiw unter Beschuss ++ 4000 Zivilisten aus Mariupol evakuiert

SVP-Nationalrat Roger Köppel: «Russen fangen an, auf unsere Firmen loszugehen»

Trotz Ukraine-Krieg: SP will von höheren Rüstungsausgaben nichts wissen

Die SP erteilt Forderungen nach einer Erhöhung des Budgets der Schweizer Armee eine Absage. Stattdessen fordert sie eine aktive Friedenspolitik im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und der Uno. Der SP-Parteirat verabschiedete am Freitag in Bern eine entsprechende Resolution.