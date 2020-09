Polizei löst in Bern mit Wasserwerfer und Gummischrot illegale Party auf

Schweiz

Bern

Bern: Polizei löst illegale Party mit Wasserwerfer auf



In der Stadt Bern haben vorwiegend Jugendliche in der Nacht auf Sonntag ein illegale Strassenparty veranstaltet. Wie Lesereporter gegenüber «20 Minuten» berichteten, sollen mehrere Musikwagen und gut 800 Personen an der Party teilgenommen haben.

Die Kantonspolizei Bern bestätigte auf Anfrage einen Polizeieinsatz im Zusammenhang mit einer unbewilligten Demonstration im Bereich der Berner Allmend. Der Einsatz sei noch im Gange, sagte die Mediensprecherin der Kantonspolizei, Ramona Mock.

Illegale Strassenparty zieht durch Bern https://t.co/YAw6PdZrC6 — 20 Minuten (@20min) September 12, 2020

Wie eine Lese-Reporterin gegenüber «20 Minuten» berichtete, sei die Stimmung sehr entspannt. Die Menschen tanzten friedlich zur Musik. Die Musik komme von mehreren Wagen. Die wenigsten Teilnehmenden an der Strassenparty seien vermummt, einige hätten sich verkleidet. Alle trügen Mund- und Nasenmasken.

Die Jugendlichen hätten sich um 21.45 Uhr bei der Kleinen Allmend eingefunden. Dann seien immer mehr Musik-Wagen dazugekommen. Nach 22.15 Uhr habe sich der Tross dann langsam Richtung Berner Innenstadt bewegt. Auf einzelnen Wagen seien Transparente mit politischen Botschaften zu sehen gewesen.

Laut Mock kam es im Verlauf des Abends zu Ausschreitungen. Unbekannte Personen hätten Sachschäden angerichtet und Barrikaden errichtet. Die Einsatzkräfte der Polizei seien mit Steinen und Flaschen beworfen worden. Die Ordnungshüter hätten daraufhin Wasserwerfer und Gummischrot eingesetzt. Ein Weiterzug des Trosses in die Innenstadt habe verhindert werden können. (sda)

So schön jubelt Marc Hirschi Brasilianerin surft 22 Meter hohe Welle

