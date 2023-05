Ein Mann am Telefon (Symbolbild) Bild: Shutterstock

Telefonbetrüger geschnappt – weil Opfer skeptisch wurde

Der Kantonspolizei Bern sind am Freitag zwei mutmassliche Telefonbetrüger ins Netz gegangen. Es handelt sich um einen 29-Jährigen und einen 60-Jährigen.

Einer der Anrufer gab sich gegenüber dem anvisierten Opfer als Bankangestellter aus, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. In einem Gespräch über Betrügereien erklärte er ihr, sie sei auch Opfer solcher Machenschaften geworden. Sie solle so viel Geld wie möglich vom Konto abheben und ihm übergeben.

Als die mutmasslichen Betrüger das Bargeld bei der Frau zu Hause abholen wollten, nahm die Polizei sie fest. Sie wurden in Untersuchungshaft gesetzt. Weitere Ermittlungen liefen am Dienstag. Die Polizei registriert seit mehreren Wochen Meldungen von ähnlichen Fällen und ruft zur Vorsicht auf.

(yam/sda)