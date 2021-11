Die steilste Piste, der längste Lift – 10 Superlative aus den Schweizer Skigebieten

Wo liegt das tiefste Skigebiet der Schweiz? Wo die steilste Piste? Und wo schwebst du mit der Gondel am höchsten über dem Boden? 10 Rekorde aus den Skigebieten.

Das grösste Skigebiet

Bild: Pistenplan Les Portes du Soleil

Les portes du soleil ist mit 580 Pistenkilometern das grösste Skigebiet der Schweiz. Davon sind 310 blaue, 210 rote und 60 schwarze Abfahrtskilometer. Das Skigebiet liegt teils im französischen Département Haute-Savoie, teils im Kanton Wallis.

Das grösste Skigebiet, das ausschliesslich in der Schweiz liegt, ist Les 4 Vallées mit 412 Pistenkilometern. Das Gebiet umfasst die Täler und Bergketten von Nendaz, Veysonnaz, Verbier, Thyon und La Tzoumaz.

Das höchste Skigebiet

Bild: Zermatt Bergbahnen AG

Am höchsten hinauf geht es in Zermatt. Am Fusse des Matterhorns im Skigebiet «Matterhorn ski paradise» geht es bis auf 3899 Meter über Meer. Die beiden Bahnen, die aufs kleine Matterhorn führen, sind zudem die höchstgelegenen Kabinenseilbahnen der Schweiz.

Das tiefste Skigebiet

Skilift Engi in Holderbank: ein eher seltenes Vergnügen. Bild: CH Media

Der Skilift von Holderbank im Kanton Aargau ist wohl der tiefstgelegene in der Schweiz. Der Start des Skilifts Engi liegt auf 425 Meter über Meer. Allerdings kommt es nicht allzu selten vor, dass der Lift den ganzen Winter nicht benutzt werden kann – wegen Schneemangels.

Die steilste Piste

Le Mur Suisse: 1 Kilometer lang, unendlich steil und voller Buckel. Bild: Schweiz Tourismus

Le Mur Suisse gilt als die steilste Piste der Schweiz – Einheimische sagen sogar: der Welt. Sicher ist: Die ein Kilometer lange Piste ist mit einer Hangneigung von bis zu 37 Grad eine Herausforderung für die meisten Wintersportler. Die «Schweizer Wand» liegt im Gebiet Portes du Soleil und kann wegen ihrer extremen Neigung nicht mit dem Pistenfahrzeug präpariert werden. Und die Buckelpiste machts jetzt auch nicht einfacher zum Runterfahren.

Korrektur In einer früheren Fassung haben wir fälschlicherweise eine Neigung von 56 % angegeben. Das ist natürlich Quatsch, wir haben den Fehler korrigiert und danken den aufmerksamen Lesern!

Die längste rote Piste

Spektakulär und unendlich lang: Wer im Skigebiet Zermatt-Matterhorn den höchsten Punkt erreicht hat und sich für die Talabfahrt bereit macht, kann sich auf eine 25 Kilometer lange Abfahrt auf roter Piste bereit machen. Vom höchsten, mit der Seilbahn erreichbaren Punkt Europas auf 3883 Metern Höhe geht es vorbei an der spektakulären Ostwand des Matterhorns bis nach Zermatt hinunter. Höhenunterschied: 2300 Meter.

Die grösste Seilbahnkabine

In Samnaun fährt die grösste Seilbahnkabine der Schweiz auf die Alp Trider. Insgesamt 180 Personen finden auf den zwei Etagen der Kabine platz.

Das teuerste Skigebiet

Das Skigebiet Zermatt war gemäss dem Statistikportal Statista in der Saison 19/20 das teuerste Skigebiet der Schweiz. Eine Tageskarte kostete damals 92 Franken. Die Daten wurden am 2. Dezember 2020 abgerufen.

Die leistungsstärksten Lifte

4000 Personen pro Stunde! So viele Menschen können die 8er-Sesselbahnen in Les Crosets-Marcheuson im Skigebiet Portes du Soleil und Prodalp-Prodkamm in den Flumserbergen transportieren.

Der längste Skilift

Der längste Skilift der Schweiz ist der Gletscherlift Gandegg in Zermatt mit 2991 Metern. Der Schlepplift kann rund 1100 Personen pro Stunde befördern. Fahrzeit: ca. 14 Minuten.

Die längste Sessellift-Strecke kann man mit dem 2900 Meter langen Sessellift Mulinatsch-Cuolm Val in Sedrun zurücklegen. Die Fahrtdauer dort: 8 Minuten.

Die höchste Seilbahnstütze

Die höchste Seilbahnstütze der Schweiz steht im Wallis. Die Hohtällibahn in Zermatt führt über eine Stütze, die 94 Meter hoch ist. Sie ist damit noch einen Meter höher als die Freiheitsstatue in New York.

