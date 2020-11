Schweiz

So viel Bier gibt's für den Mindestlohn

Wenn die Schweiz den Mindestlohn einführt, dann können nur noch die Belgier mehr trinken als wir. Erfahren Sie mit unserer interaktiven Karte, wie viele Stangen es in den jeweiligen Ländern für den Mindestlohn gibt.

Am Wochenende stimmen wir darüber ab, ob wir in der Schweiz einen flächen- und branchendeckenden Mindestlohn von 4000 Franken einführen wollen. Die Qualität eines Mindestlohnes bemisst sich nicht zuletzt daran, wie viele Grundnahrungsmittel man damit kaufen kann. Für viele zählt auch Bier zu den Grundnahrungsmitteln, weshalb die unten- und obenstehende Karte Aufschluss darüber gibt, wie viele Stangen Lager man sich in den europäischen Ländern mit dem jeweiligen Mindestlohn leisten kann.

Spitzenreiter sind mit 1028 Lager vom Zapfhahn in der Bar die Belgier. Am wenigsten Bier können sich die Montenegriner leisten. Sie kriegen nur 83 Stangen für ihren Mindestlohn.

Nicht alle europäischen Länder kennen den Mindestlohn, insbesondere in den nordischen Regionen. Die Werte für Schweden, Finnland, Norwegen, Island und Dänemark beruhen auf den GAV-Mindestlöhnen für gelernte Facharbeiter der Metallindustrie. Für Österreich wird ein GAV-Mindestlohn von 1000 Euro angenommen, der in den meisten Branchen Standard ist. Für Italien nehmen wir einen Lohn an von 600 Euro für einen gelernten Arbeiter auf Sizilien und den Bierpreis für eine Stange Lager in Syracusa.

Klicken Sie in die einzelnen Länder, um den Stangen/Mindestlohn-Index einzusehen. Sie können die Karte auf Vollbild vergrössern oder heranzoomen.

Quellen: boredpanda, pintprice.com, wikipedia, fafo.no

