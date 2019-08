Alarm an der Street Parade: Im verdächtigen Rucksack waren Rohrbomben-Attrappen

Vergiss Geometrie und Co. – 8 Dinge, die viel eher in der Schule gelehrt werden sollten

Lass mich raten: Ein weiterer Tag ist vergangen, ohne dass du binomische Formeln anwenden oder Granit von Quarzit unterscheiden musstest. Dabei könnte man als Kind oder Jugendliche*r in der Schule so viel Nützliches lernen ...

Die Sommerferien der Deutschschweizer Schulen neigen sich dem Ende zu, der Schulanfang steht abermals vor der Tür. Ob nun direkt, indirekt oder nicht mehr davon betroffen, eine Frage stellt sich immer und immer wieder: «WIESO MUSS ICH SO WAS LERNEN?» Eine Frage ohne befriedigende Antwort, Lehrplan 21 hin oder her.

Denken wir zurück an unsere Schulzeit – schriftliches Dividieren, «Schnürlischrift», Mandalas malen – wird schnell klar, dass einfach zu viel Zeit für Nichts verbraten wird. …