Schwerverletzter bei gewalttätiger Auseinandersetzung in Zürich

Mann in Stuttgart auf offener Strasse mit Schwert erstochen

Im Süden der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart ist ein 36-jähriger Mann auf offener Strasse mit einer schwertähnlichen Waffe erstochen worden. Nach dem Mord soll ein 28-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft genommen werden. Die Staatsanwaltschaft habe den Erlass eines Haftbefehls beantragt, teilte die Polizei in Stuttgart am Donnerstag mit.

Täter und Opfer kannten sich demnach, sie lebten in einer Wohngemeinschaft zusammen. Das Motiv sei aber unklar. Zeugen hatten die …